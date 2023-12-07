Üye Girişi
Haberler

Özbekistan Futbol Heyeti Fenerbahçe'yi Ziyaret Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği organizasyon kapsamında Özbekistan Futbol Federasyonu ile Özbekistan futbol kulüplerinin yöneticilerinden oluşan futbol heyeti, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Ülker Stadyumu ve Fenerbahçe Müzesi gezildi, sunumlar yapıldı ve iş birliği konuşuldu.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın düzenlediği organizasyon kapsamında Özbekistan Futbol Federasyonu ile Özbekistan futbol kulüplerinin yöneticilerinden oluşan futbol heyeti, Fenerbahçe Kulübünü ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kulübün farklı departmanlarındaki yönetim biçimleriyle ilgili bilgiler almak amacıyla ziyarete gelen ekip, Ülker Stadyumu ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

Kulüp yetkilileri tarafından Özbek futbol delegasyonuna scouting, kadro planlaması, pazarlama ve biletleme konularında sunumlar yapıldığı bildirildi.

Ziyaretle ilgili kulüp televizyonuna konuşan Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi Uluslararası İlişkiler Direktörü Zokhirjon Akramkhonov, Fenerbahçe'nin tecrübelerinden faydalanmak için geldiklerini belirterek "Fenerbahçe Avrupa'da örnek alınabilecek bir kulüp. Çok özel bir tarihe ve en ateşli taraftarlara sahip. Bizim kulüplerimiz için de örnek teşkil ediyor. Bu yüzden Özbekistan futbol heyeti olarak buradaki sunumları dinlemeye ve her departman için pek çok yönetim biçimi öğrenmeye geldik." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile yapılacak iş birliğinin kendilerini için onur verici olduğunu ifade eden Akramkhonov, "Hem Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük spor kulübü hem de Türk vatandaşları bizim kardeşimiz. Futbol ile böyle bir köprü inşa ettiğimiz için çok mutluyuz. İleride daha büyük projelerde birlikte olmak dileği ile tekrardan teşekkür ederiz." yorumunda bulundu.

Karşılıklı hediye takdiminin ardından ziyaret sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Kulüpler Birliği Vakfı Özbekistan Fenerbahçe Futbol Uluslararası İlişkiler Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 7-8 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! 7 Aralık Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Masterchef 2023 Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı? Masterchef bugün kazananı kim? Hangi Yunan adalarına vizeler kaldırıldı? Vizesiz gidilebilen Yunan adaları hangileri? Yunan adalarına vize var mı, vizeler kaktı mı? Yunanistan ile vize anlaşması detayları! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 11. Bölüm FOX TV CANLI izle! Gazze'de kaç kişi öldü? İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti? Beşiktaş'ta sakat futbolcular! Hangi futbolcular Fenerbahçe maçında oynayamayacak? Kendi Düşen Ağlamaz 23.bölüm CANLI İZLE! 7 Aralık Kendi Düşen Ağlamaz canlı yayın! Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm izle! Omar Colley Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Omar Colley'in sakatlık durumu! Masuaku Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Arthur Masuaku'nun sakatlık durumu! ERKON nedir, amacı nedir? ERKON'un hizmetleri neler? Rashica Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Milot Rashica'nın sakatlık durumu! Rosier Fenerbahçe maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi? Rosier'in sakatlık durumu! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 8 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Güngör Orbak kimdir? Güngör Orbak kaç yaşında, nereli? Güngör Orbak biyografisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title