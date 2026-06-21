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Özbekistan Süper Lig takımı yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı

Özbekistan Süper Lig takımı yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı
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Özbekistan Süper Ligi takımlarından Navbahor Namangan, yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa girdi. Teknik direktör Timur Kapadze yönetiminde günde çift antrenman yapan ekip, kondisyon ve takım uyumu çalışmalarına devam ediyor.

BOLU'da yeni sezona hazırlanan Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, günde çift antrenmanla kondisyon depoluyor.

Özbekistan Süper Lig takımlarından Navbahor Namangan, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Abant Milli Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde kamp çalışmalarını sürdüren Özbekistan ekibi, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Timur Kapadze yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanına 25 futbolcu katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcular, ısınma hareketleri ve düz koşunun ardından kondisyon, istasyon ve kuvvet çalışmaları yaptı. Yeni sezon öncesi fiziksel dayanıklılığı artırmayı hedefleyen Navbahor Namangan, Bolu kampında günde çift antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecek. Özbekistan ekibi kamp süresince hem kondisyon yüklemesi yapacak hem de takım uyumunu geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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