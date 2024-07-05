Trabzonspor'un yeni transferi Ozan Tufan, "Hedefleri olan büyük bir camiadayım. Bunun için çok mutluyum. Hocamla henüz rolüm hakkında konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime ve yeteneklerime güveniyorum" dedi.

Macaristan'ın Szeged şehrinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sabah yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi yeni transfer Ozan Tufan, düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HEDEFLERİ OLAN BÜYÜK BİR CAMİADAYIM"

Potansiyeli ve yeteneklerine güvendiğini söyleyen Tufan, "Hedefleri olan büyük bir camiadayım. Bunun için çok mutluyum. Bana bu şansı verdikleri için Trabzonspor yöneticilerine çok teşekkür ederim. Hocamla henüz rolüm hakkında konuşma yapmadık. Beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Kendi potansiyelime güveniyorum, yeteneklerime güveniyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

"ABDULLAH AVCI '5-6 TRANSFER YAPIYORMUŞUM GİBİ' DEDİ"

Teknik direktör Abdulah Avcı ile görüşmesini aktaran Tufan, "Hocayla konuştuğumuzda şöyle bir şey söyledi; 'Senin 5-6 mevkide oynayabilme özelliğin olduğu için 'Ben 5-6 transfer yapıyormuşum gibi düşünüyorum' cümlelerini kullandı. Günümüz futbolunda bir oyuncunun birçok mevkide oynayabildiğini görüyoruz. Ben de o yeteneklere sahip olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Hocanın bu bakış açısından mutluyum" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM HAYALİM VAR"

Milli takıma yönelik soru üzerine konuşan Ozan Tufan, "Milli takım hayalim var. O duyguları yeniden tatmak istiyorum. Trabzonspor'un da bana bu konuda yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yaparak seçilmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"SEZONA HAZIR GİRMEK ÇOK ÖNEMLİ"

Transfer sürecine yönelik soruya Tufan, "Transferlerinin çoğunun bitmesi bir kulüp ve camia için çok önemli. Sezona hazır bir şekilde girmek çok önemli. Ben dahil buraya yeni gelen isimler var. Bunların adaptasyon süreçleri var. Bunu bu kamp sürecinde aştığımızı düşünüyorum. Sezona bu şekilde girebilmek çok önemliydi. Şampiyonluk için önemli bir durum" yanıtını verdi.

"ABDÜLKADİR ÖMÜR BENİ ARADI"

Trabzonspor'a transferi sürecinde yaşananlara dair soru yanıt veren Tufan, "Abdüş (Adülkadir Ömür) çok sevdiğim çok beğendiğim bir kardeşim. Onunla beraber Hull City'de oynadık. Onunla görüşmem olmadı. Başkanımız ve hocamız rica ettiği için ben Trabzonspor'un teklifini kimseye söylememiştim. Abdüş'ün haberi olunca o beni aradı. Ben de ona düşüncelerimi söyledim transferle ilgili. O da benim için iyi olabileceğini yeniden milli takıma seçilebileceğimi Trabzonspor ile hedeflerimi gerçekleştirebileceğimi söyledi. Onun düşünceleri de benim için önemliydi. O yüzden ona da teşekkür ediyorum. Yurt dışından ve Türkiye'den birkaç teklif oldu. Hull City ile kontratım vardı. Abdullah hocamız ve başkanımız arayana kadar benim de hedeflerim vardı. İki tarafın da hedefleri örtüştüğü için buraya geldim" değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARDAN BÖYLE BİR KARŞILAMA BEKLEMİYORDUM"

Taraftarlara teşekkür eden Tufan, "Taraftarlarla ilgili konuşacak olursak böyle bir karşılama beklemiyordum. Daha öncesinde oynadığım büyük bir camia vardı. O yüzden beni geldiğimde bağırlarına bastıkları için onlara da sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Beni Trabzon şehrinde havaalanında öyle güzel karşıladıkları için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"ORTA SAHA MEVKİSİNDE DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

2 senede 20 gol atmasının tesadüf olmadığını kaydeden Tufan, "Kendimi orta saha mevkisinde daha rahat hissediyorum. İki 10 numara ile oynuyorduk Hull City'de. Farklı bir sistemimiz vardı. Orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Yeteneklerimi daha iyi ortaya koyduğumu düşünüyorum. Ben iki senede 20 gol attım. Skorlardan ziyade iyi bir futbol oynadığımı söyleyebilirim. İki senede 20 gol atmanın da tesadüf olmadığını düşünüyorum. Milli takım beklentilerim vardı ama davet alamamam üzücü benim adıma. Tabii ki bugünkü çeyrek finale çıkmamız bizi mutlu ediyor; inşallah sonuna kadar giderler biz de çok mutlu oluruz. Sonraki döneminde de inşallah kadroda olurum diyerek sözlerini tamamladı.