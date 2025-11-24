Haberler

Oxford'da hukuk okumak için Manchester City'de futbolu bıraktı

Güncelleme:
Manchester City'nin 19 yaşındaki yeteneği Han Willhoft-King, futbolu bırakıp Oxford Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladı. Guardiola ve City'nin teknik ekibini şaşırtan genç futbolcu, uzun vadeli bir kariyer hedefi için bu kararı aldığını söyledi.

  • Manchester City U21 futbolcusu Han Willhoft-King, 19 yaşında futbolu bırakarak Oxford Üniversitesi'nde hukuk okumaya başladı.
  • Han Willhoft-King, 2022'de İngiltere'de altyapı kategorilerinde 'Yılın Oyuncusu' ödülünü kazandı.
  • Han Willhoft-King, Manchester City A takımında Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland ve İlkay Gündoğan gibi oyuncularla antrenman yaptı.

Manchester City'nin genç futbolcusu Han Willhoft-King, daha 19 yaşında aldığı kararla İngiltere futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı. Genç oyuncu, profesyonel futbol kariyerini bir kenara bırakıp Oxford Üniversitesi'nde hukuk okumayı tercih etti. Karara en çok şaşıranlar arasında Pep Guardiola ve City'nin genç takım hocaları da yer aldı.

OXFORD KARARI ADA BASININDA SES GETİRDİ

The Guardian'ın haberine göre Willhoft-King, Manchester City'nin U21 takımında forma giyerken ve Guardiola'nın A takımında bile görev almışken bir anda radikal bir karar aldı. Oxford Üniversitesi Brasenose Koleji'nden aldığı davet üzerine futbolu tamamen bıraktı ve akademik kariyere yöneldi. Bu karar hem Manchester City yönetiminde hem de İngiliz futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

YILIN OYUNCUSUNDAN BEKLENMEDİK BİR VEDA

2006 yılında Londra'da doğan Han, çok kültürlü bir ailede büyüdü; babası Hintli ve Jakarta doğumlu, annesi ise Çin kökenli Amerikalıydı. 6 yaşında Tottenham altyapısına giren genç yetenek, kısa sürede dikkat çekerek 2022'de İngiltere'de altyapı kategorilerinde "Yılın Oyuncusu" ödülünü kazandı. 2023/24 sezonu sonunda Tottenham'ın sunduğu profesyonel sözleşmeyi reddederek 2024'te Manchester City U21 takımına transfer oldu. Burada Yaya Toure'den eğitim aldı ve Guardiola yönetimindeki A takımda Kevin De Bruyne, Phil Foden, Erling Haaland ve İlkay Gündoğan gibi yıldızlarla antrenman yaptı.

"UZUN VADELİ DÜŞÜNDÜM VE BU KARARI ALDIM"

Futbolu bırakma kararı sonrası İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Han Willhoft-King, tercihinin arkasında güçlü bir mantık olduğunu söyledi:

"Futbol kariyerini 10-15 yıl sürdürebilirsiniz. Peki ya sonra? Üniversite eğitimine başlayarak bundan çok daha uzun vadeli bir kariyer elde edeceğim. Biraz uzun vadeli düşünerek bu kararı aldım"

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim K:

Çok iyi yapmış top koşturmak nereye kadar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
