Övgü yağdı! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus'u yorumladı
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Fenerbahçe, yeni sezonda iddialı olmak adına dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Jesus'un transferi sadece Türk basınında değil Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.
Fenerbahçe yeni sezona dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus ile başlangıç yaptı. Portekizli futbolseverler ise Fenerbahçe-Jorge Jesus birlikteliğini değerlendirdi. Tecrübeli teknik direktöre övgüler yağdı. Portekizli taraftarlar, Fenerbahçe'nin yükselişe geçerek şampiyonluk yaşayacağına inandıklarını dile getirdiler.
Jorge Jesus'un çok deneyimli bir teknik adam olduğunu ifade eden Luis Ferreira, "Kariyerinde önemli başarılara imza attı. Şu anda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak görev alıyor ve eminim ki çok başarılı olacak. Çok iyi bir iş çıkaracak Türkiye'de, kendisi için en iyisini diliyorum. İstanbul çok etkileyici bir şehir, umarım Jesus orada da başarılı olacaktır" dedi.
Jesus'un çok deneyimli bir çalıştırıcı olduğunu dile getiren Alexandre Santos, "Portekiz'de futbolun mantalitesini değiştirdi. Lizbon takımı olan Amora'da başladı ama Braga'ya geldiğinde ünlendi. Portekiz'in en ünlü teknik direktörlerinden. Braga'da çok muhteşem işler çıkardı. Braga'dan sonra Benfica, Sporting, Al-Hilal, Flamengo ve sonrasında yeniden Portekiz'in en iyi takımlarından Benfica'ya gitti. Brezilya'da kupalar kaldırdı ve yıldızı parladı" diye konuştu.
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique hakkında da konuşan Alexandre Santos, "Fenerbahçe'de başarılı olacağını düşünüyorum. Kariyerine ivme kazandıracağını ve Fenerbahçe'ye katkı sunacağını düşünüyorum. Çok iyi bir oyuncu ve Jesus'un stratejik oyununa çok iyi dahil olacaktır.Biraz zamana ihtiyacı olabilir. Tüm iyi takımlar gibi yeni bir teknik direktör ve oyuncu olarak şampiyonluk kazanacaklarını umuyorum" şeklinde konuştu.
Fenerbahçe'nin kulübü PSV Eindhoven ile anlaşma sağlandığını açıkladığı Bruma ile ilgili de konuşan Alexandre Santos, "Bruma çok güçlü bir forvet. Mario Jardel gibi fizikli bir oyuncu. Mücadelelerde golü nereden bulacağını biliyor. Sporting, Quaresma ve Ronaldo'yu nasıl ön plana çıkardıysa Bruma'yı da aynı şekilde parlatan takım oldu. İnanıyorum ki Jesus'un taktiğine çok iyi uyacak bir oyuncu. Jesus'un yönlendirmesiyle Bruma çok iyi bir yere gelecektir" dedi.
Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de çok iyi bir iş çıkaracağını düşündüğünü dile getiren Cristiana Silva ise, "Jesus, Braga'nın başındayken de başarılı olmuştu. Fenerbahçe'de de aynı şekilde başarılı olacağını düşünüyorum. Jorge Jesus çok iyi bir teknik direktör ve Fenerbahçe'yi de yükseklere taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.