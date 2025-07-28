Oturma Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Kötü Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk iki maçında Polonya ve Macaristan'a kaybederek grupta zor bir başlangıç yaptı. Takım, yarın Fransa ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya ve Macaristan'a mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda ilk gün maçlarında Polonya ve Macaristan ile karşılaştı.

Ay-yıldızlılar, ilk maçında Polonya'ya 17-25, 25-21, 21-25, 22-25'lik setlerle, ikinci maçında da Macaristan'a 25-19, 23-25, 17-25, 20-25'lik setlerle 3-1 yenildi.

Milli takım, organizasyonun ikinci gününde yarın saat 15.00'te Fransa ile 20.00'de ise Hırvatistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
Cumhurbaşkanı'na hakaret eden HKP liderinin genel başkanlığı düşürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret pahalıya patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa yangınında benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi

Benzin bidonuyla yakalanan şüpheli FETÖ'cü çıktı! İşte ilk ifadesi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.