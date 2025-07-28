Oturma Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'na Kötü Başladı
Türkiye Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk iki maçında Polonya ve Macaristan'a kaybederek grupta zor bir başlangıç yaptı. Takım, yarın Fransa ve Hırvatistan ile karşılaşacak.
Oturarak Voleybol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Polonya ve Macaristan'a mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Macaristan'ın Györ kentinde devam eden organizasyonda Türkiye, A Grubu'nda ilk gün maçlarında Polonya ve Macaristan ile karşılaştı.
Ay-yıldızlılar, ilk maçında Polonya'ya 17-25, 25-21, 21-25, 22-25'lik setlerle, ikinci maçında da Macaristan'a 25-19, 23-25, 17-25, 20-25'lik setlerle 3-1 yenildi.
Milli takım, organizasyonun ikinci gününde yarın saat 15.00'te Fransa ile 20.00'de ise Hırvatistan ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor