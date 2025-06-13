Otizmli Yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'nde 8 Saati Geride Bıraktı

İZMİR'de yaşayan otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca (22), İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olma hedefiyle başladığı yüzme maratonunda 8 saati geride bıraktı.

Otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3,5 yaşında havuza kolluksuz atlaması ve suyu çok sevmesi üzerine annesi Anne Gülnur Tunca desteği ile yüzme eğitimleri aldı. Eğitimlerin ardından 11 yaşında antrenör Mert Onaran ile çalışmaya başlayan Tunca, çeşitli yarışlarda dereceler aldı. Tunca, 23 Haziran 2024'te antrenörü Mert Onaran ile İtalya'nın Capri Adası'ndan Napoli kentine kadar olan 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. Daha önce İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçen Tunca, Yunanistan'ın Sakız Adası'ndan Çeşme'ye yüzerek açık su geçişi yapan ilk otizmli birey oldu. İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni geçen ilk otizmli yüzücü olmayı hedefleyen Tunca, 7 Ağustos 2024'te İngiltere'ye giderek antrenmanlarını sürdürdü. Tunca, 15 Eylül 2024'te İngiltere'nin Dover Boğazı'ndan yüzmeye başladı. 8 saat boyunca kesintisiz yüzen Tunca, yola çıktıkları tekne kaptanının kararıyla hava koşullarının kötüye gitmesi nedeniyle yüzmeyi sonlandırdı.

SUYUN ISISI 14 DERECEYİ GÖSTERİYOR

İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi geçişini bu yıl tamamlamak için 9 Haziran'da yola çıkarak İngiltere'nin Dover şehrine ulaşan Tunca, bu gece tekne kaptanın da hava şartlarını uygun bulması ile saat 02.24'te kulaç atmaya başladı. Yaklaşık 36 kilometre boyunca kulaç atacak olan Tunca'nın yüzdüğü suyun ısısının 14 dereceyi gösterdiği öğrenildi. Tunca gece başladığı maratonun 8'inci saatinde, ara ara suyun içinde beslenmeye de vakit ayırarak yüzmeye devam ediyor. Eşlikçi tekne ile oğlu Tuna'yı takip eden annesi Gülnur Tunca ise takip sırasında sık sık Tuna ile iletişim kuruyor.