Bilecik U16 Gençler Ligi'nde liderlik çekişmesi

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 9'da 9 yapan Osmanelispor liderliğini devam ettirirken, 1299 Bilecikspor da 24 puanla onu takip ediyor. Ligin 11. haftasında oynanan karşılaşmalar sonucunda 9 gol atıldı.

Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 9'da 9 yapan Osmanelispor liderliği sürdürürken, bir maçı eksik 1299 Bilecikspor'da 8'de 8 yaparak 24 puanla lideri takip etti.

7 takımlı Bilecik U16 Gençler Ligi'nde 11'inci hafta geride kalırken, oynan 2 müsabakada 9 kez fileler havalandı. Ligin 11'inci haftasında 1299 Bilecikspor, Söğütspor deplasmanında 3-1'lik skorla döndü. Vitraspor kendi evinde lider Osmanelispor'a 3-2 yenildi. Güneşspor ligden çekilen Ertuğrulspor karşı karşıya gelecek olurken, bu maç 3-0 hükmen Güneşspor yendi. Haftayı Bilecik Gençlerbirliğispor BAY geçti. Bu sonuçlar sonrası 9'da 9 yapan Osmanelispor liderliği sürdürdü. Bir maçı eksik 1299 Bilecikspor'da 8'de 8 yaparak 24 puanla lideri takip etti. Vitraspor 15 Bilecik Gençlerbirliğispor ise; 12 puanla lideri takip etti.

Ligin 12'inci haftasında Osmanelispor- Bilecik Gençlerbirliğispor, 1299 Bilecik Spor-Vitraspor karşı karşıya gelecek. Bu haftayı Güneşspor BAY geçecek. Söğütspor ise; ligden çekilen Ertuğrulspor karşısında 3-0 hükmen galip sayılacak. - BİLECİK

