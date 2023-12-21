Osmaneli Belediyespor ve Bilecik Kolej Spor Kadın Futbolunda İş Birliği Yaptı
Osmaneli Belediyespor, Bilecik Kolej Spor ile iş birliği yaparak kadın futbolunda faaliyet gösterecek. İki kulüp başkanı ve teknik sorumlular arasında yapılan görüşmeler sonucunda, Osmaneli'nde kadın futbol takımı kurulacak.
1308 Osmaneli Belediyespor ile Bilecik Kolej Spor arasında kadın futbolunda iş birliği yapıldı.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 1308 Osmaneli Belediyespor olarak kadın futbol branşını faaliyete geçirdiklerini söyledi. Şahin, "Bilecik Kolej Spor'la iş birliği halinde olarak a takım ve altyapılar olmak üzere tüm liglerde faaliyet gösterecek. Bilecik Kolej Spor Başkanı Ebru Diyar ve Teknik sorumlu Ozan Çağrı Gül ile tüm detaylar konuşulup en kısa sürede Osmaneli'nde kadın futbol takımımız faaliyete başlayacak" dedi. - BİLECİK