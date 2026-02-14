Haberler

Osman Zeki Korkmaz: "Daha sık maç yapmalıyız"

Osman Zeki Korkmaz: 'Daha sık maç yapmalıyız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Özbelsan Sivasspor maçının ardından takımının maçlara başlamadaki sorunlarını vurguladı. Korkmaz, daha sık maç yapmaları gerektiğini belirtti ve Sivas camiasına teşekkür etti.

Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Özbelsan Sivasspor maçının ardından, "Biz kendimizi analiz etmemiz gerekiyor. Maçlara başlamak ile ilgili sorunumuz var. Daha sık maç yapmamız gerekiyor. Her maçın ilk 15 dakikasına tuhaf başlıyoruz. Geçen haftada aynısı oldu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Vanspor FK, deplasmanda Özbelsan Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, açıklamalarda bulundu. Korkmaz, "Biz burada 3 ay önce gönül birlikteliği yapmıştık futbolcu arkadaşlarımızla. Bugün maçı analiz etmeyeceğim. Biz kendimizi analiz etmemiz gerekiyor. Maçlara başlamak ile ilgili sorunumuz var. Daha sık maç yapmamız gerekiyor. Her maçın ilk 15 dakikasına tuhaf başlıyoruz. Geçen haftada aynısı oldu. Kuvvetli bir rakibe karşı iyi bir şekilde geriden döndük. Sivas seyircisi haklılar, Sivas camiası büyük bir camia. Biz burada önümüze koyulan maliyetlerle transfer yaptık. Ben Sivas'ta hiç kimseyi suçlamadan ne kadar büyük zorluklarla çalıştığımı sorabilirsiniz. Ben normalde sezon başında görevi bırakacaktım kamptayken. Ancak Sportif Direktör Yakup Ateş beni ikna etti. Şuan ki tablo o değil. Sivas'ın durumu benim suçummuş gibi tepki aldım. Bizim bugün attığımız 3. gol ilahi adalet gölüydü. Ben buradayken Pazar günü ekibimle beraber sözleşmeleri imzalayarak ayrıldık, zorluk çıkartmadım. Ben Sivasspor'a faydalı olmaya çalıştım ve verdikleri çekleri de öteledim. Biz imkan verilirse neler yapabileceğimizi gösteriyoruz" dedi.

"Burada çok fazla sorumluluk aldım"

"3. golün ardından secdeye kapandınız ve taraftar büyük tepki gösterdi" bununla ilgili neler söylersiniz? Sorusuna Korkmaz, "Ben ilk defa bir takımdan üzülerek ayrıldım Sivas'tan yani. Ben burada şöyle bir hata yaptım, çok fazla sorumluluk aldım. Biz kampta onlarca isim verdik ancak bunların hepsi reddedildi. Yakup Ateş benim burada kalma sebebim. Bu ülkede bu işe emek verenler var, bir de hobi olarak yapanlar var. Ben iyi niyetli çalıştım burada. Orada bulaşık kelimesi irdelenirse altında çok işler çıkar. Bana buraya gelmeden söylenenlerin imza attıktan sonra tam tersi oldu. 4. haftada fatura bana kesildi. Ben kimseyi satmak istemedi burası büyük bir camia" yanıtını verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri

İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
Rıza Pehlevi'den Trump'a çağrı: İran İslam Cumhuriyeti'ni bitirmenin zamanı geldi

Rıza Pehlevi'den Trump'a İran çağrısı
6 gollü nefes kesen düello! Sivasspor galibiyeti 90+6'da kaçırdı

6 gollü nefes kesen düelloda 90+6'da inanılmaz son
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi

Feci son! Tartıştığı kızını kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor

Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan belli oldu