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Osman Özköylü: 'Bu Takım Bu Maçı Kaybetmemeliydi'

Osman Özköylü: 'Bu Takım Bu Maçı Kaybetmemeliydi'
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Alagöz Holding Iğdır FK teknik direktörü Osman Özköylü, Fatih Karagümrük'e 1-0 kaybettikleri maç sonrası takımın performansına ve mental durumuna dair açıklamalarda bulundu. Özellikle yeni transfer dönemi ile daha olumlu sonuçlar almayı hedeflediklerini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Solwie Energy Fatih Karagümrük'e 1-0 yenilen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Osman Özköylü, yeni transfer ve planlamayla daha olumlu bir sürece girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Osman Özköylü, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Maçın ilk yarısında çok iyi oynadıklarını belirten Özköylü, "İlk yarı pozisyon vermeden, rakip yarı sahada oynadık. Çok doğru baskılar yaptık, rakibe hatalar yaptırdık, pozisyonlar da bulduk ama maalesef son vuruşu yapamadığımız için öne geçmeyi başaramadık." dedi.

Takımın ikinci yarıya kafa olarak dağınık başladığını ve bunun sonucunda gol yediğini dile getiren Özköylü, "Hatalardan dolayı çok basit bir gol yedik. Oyun içerisindeki paylaştırmada rakibin bu oyuncularının etkinliğini hep anlattık ama anlık hatalar maalesef pahalıya patlıyor. Golden sonra hücum yapmaya, pozisyon bulmaya çalıştık. Çok üretemedik. Rakip iyice geriye yaslandı, tamamen savunmaya çekildi ve artık tamamen kontra atak futboluna döndüler." diye konuştu.

Sonuçtan dolayı üzgün üzgün olduklarını belirten Özköylü, şöyle devam etti:

"Yani bu takım bu maçı kaybetmeyi hak etmedi. Oynadıkları oyun, yaptıkları mücadeleyle oyuncularımız gerçekten bugün kazanmayı çok istedi. Haftalardır süren bir sıkıntılı sürecimiz, kötü gidişatımız var. Bunu toparlamaya çalışıyoruz ama kolay değil. Mental olarak da takım çok düşmüş durumda. İşin fiziksel ve teknik taktik kısmı bir tarafa, çözmemiz gereken şey bu mental yorgunluk ve yıkım. Aldığımız her kötü sonuç bu yıkımı daha da büyütüyor. Bu da bizim adımıza olumsuz bir tablo oluşturuyor."

Pes etmeyeceklerini ve çalışmaya devam edeceklerini aktaran Özköylü, "Pazartesiden itibaren yeni bir transfer dönemi var. Bu dönemde doğru planlamayı yaparak takımımıza doğru oyuncular katmamız, eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. İnşallah burada oynayacağımız Boluspor maçıyla beraber daha olumlu sonuçların olduğu bir sürece başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

En kısa sürede toparlanmaya çalışacaklarını belirten Özköylü, şunları kaydetti:

"Evet farkındayız herkesi çok üzüyoruz. Aldığımız sonuçlar asla olmaması gereken sonuçlar ama futbolun bazen adaleti olmuyor. Bugün sonuç bu olmamalıydı, adil bir sonuç olmadı bize göre. Sonuca baktığımız zaman rakip takım 1-0 kazandı. Onları tebrik ediyorum ama zaman zaman oyun içerisindeki provokasyonlar, gösterilmesi gereken kartlar... Wesley her olayın içinde var ama sarı kart görmedi. Hakemin burada biraz daha objektif davranması gerekiyor. Bunları hiçbir şekilde bahane olarak sunmak istemiyorum ama oyun içerisinde bazen temponuzu etkiliyor. Üzgünüz, en kısa sürede toparlayıp ayağa kalkmak için mücadele edeceğiz."

Fatih Karagümrük cephesi

Solwie Energy Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın çekişmeli geçtiğini aktaran Canel, "Buraya kazanmak için gelmiştik. Kazandık, gidiyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi sonuçlarla ligi bitireceğimizi umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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