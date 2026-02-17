Haberler

Osimhen ve Lemina'dan Gabriel Sara'ya maç sonu sürpriz baskın

Osimhen ve Lemina'dan Gabriel Sara'ya maç sonu sürpriz baskın
Güncelleme:
Victor Osimhen ve Mario Lemina, maçın oyuncusu seçilen Gabriel Sara'nın röportajına baskın yaptı. İki oyuncu da performansları nedeniyle Gabriel Sara'yı sarılarak kutladı.

  • Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen ve Mario Lemina, maçın oyuncusu seçilen Gabriel Sara'ya maç sonunda sürpriz bir şaka yaptı.
  • Gabriel Sara, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçta gol attı.
  • Gabriel Sara, Juventus ile İtalya'da oynanacak rövanş maçının zor olacağını belirtti.

Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gabriel Sara, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

OSIMHEN VE LEMINA'DAN SARA'YA BASKIN

Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen ve Mario Lemina, maçın oyuncusu seçilen Gabriel Sara'nın röportaja başladığı sırada sürpriz bir baskın gerçekleştirdi. Her iki oyuncu da Sara'nın arkasından sessizce gelerek yıldız oyuncuya küçük bir şaka yaptı. Ardından iki oyuncu da performansları nedeniyle Gabriel Sara'yı sarılarak kutladı.

'İNANILMAZ BİR ÖDÜL'

Açıklamalarına devam eden Sara, "İnanılmaz bir ödül. Takımın eforu en önemlisi. Golüm için de mutluyum. İnanılmaz bir gece yaşıyoruz." dedi.

'İTALYA'DA OYNAYACAĞIZ VE ZOR OLACAK'

Juventus ile oynanacak rövanş maçı hakkında da konuşan yıldız isim, "Çok zor olacağını biliyorduk. Futbol çok acımasız olabiliyor. İtalya'da oynayacağız ve zor olacak. Dikkat etmemiz, başarımızı devam ettirmemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

