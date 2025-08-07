Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Gaziantep maçı öncesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.

OSİMHEN ICARDI MORATA YOK

Yeni sezonun ilk maçında golcülerden Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Icardi'nin olmaması ise taraftarları şaşırttı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Kaleci: Günay Güvenç, Jankat yılmaz

Defans: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakçı,

Orta saha: Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina

Forvet: Ahmed Kutucu