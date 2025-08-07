Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler

Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler
Galatasaray'ın yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Alvaro Morata yer almadı. Yıldız golcülerin kadroda olmaması taraftarları şaşırttı.

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Gaziantep maçı öncesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.

OSİMHEN ICARDI MORATA YOK

Yeni sezonun ilk maçında golcülerden Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Icardi'nin olmaması ise taraftarları şaşırttı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu;

Kaleci: Günay Güvenç, Jankat yılmaz

Defans: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakçı,

Orta saha: Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina

Forvet: Ahmed Kutucu

Osimhen, Morata ve Icardi yok! Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
