Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın

Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın
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Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in yaptığı dev teklifleri geri çeviren Osimhen, Sarı-kırmızılılara mesaj gönderdi. Galatasaray'da forma giymeye karar veren yıldız oyuncu, "Napoli ile anlaşın tamamdır" mesajını yolladı.

Geleceği merakla beklenen Victor Osimhen'den Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak bir girişim geldi.

GALATASARAY'I SEÇTİ

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal başta olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Osimhen, son kararını Galatasaray'dan yana kullandı. Sarı kırmızılıların yıllık 23 milyon euro maaş teklifi sunduğu Nijeryalı golcü, Avrupa'dan beklediği rakamları bulamadı.

''NAPOLİ İLE ANLAŞIN TAMAMDIR''

Bu doğrultuda Osimhen, Sarı-kırmızılı yönetime mesaj göndererek, "Napoli ile anlaşın tamamdır" dedi. 26 yaşındaki oyuncunun uzun süredir cevabı bekleyen yönetim de bu gelişme üzerine harekete geçti.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray, Napoli kulübüne Osimhen'in bonservisi için 50 milyon avronun üstünde ilk resmi teklif yaptı. Ancak İtalyanlar, bu noktada Al Hilal Kulübü'nün, Osimhen için 75 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu iletti. Dursun Özbek yönetimi hafta içinde Napoli ile bir kez daha masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak. Osimhen'in çok yüksek maliyetli ücretleri büyük oranda sponsorlar aracılığıyla karşılanacak.

SEZON PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 41 maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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