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Osimhen ile aynı uçağa binecek! Galatasaray'a İtalya'dan bir yıldız daha

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Transferde hareketli bir gün geçiren ve Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i İstanbul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu da Benfica'ya gönderiyor. Sarı-kırmızılı takım, Kerem'in boşluğunu doldurmak için Juventus'tan Filip Kostic için hamle yaptı. Resmi temaslara başlayan Cimbom, hem sırp yıldız cephesi hem de İtalyan deviyle görüşme gerçekleştirdi. Aslan, Kostic'i de Osimhen ile aynı uçakla İstanbul'a getirmek istiyor.

Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'i imza için İstabul'a getirmeye hazırlanan Galatasaray, İtalya'dan bir yıldızı daha aynı uçağa bindirmek için çaba sarf ediyor. Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya göndermek üzere olan Cimbom, Juventus'tan Filip Kostic'i gündemine aldı.

KEREM 11 MİLYON EURO'YA GİDİYOR

Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı. Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Osimhen ile aynı uçağa binecek! Galatasaray'a İtalya'dan bir yıldız daha

KOSTIC İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Kerem Aktürkoğlu'nun yerini doldurmak için hemen harekete geçen sarı kırmızılı takım, İtalyan devinin 31 yaşındaki kanat oyuncusu için görüşmelere başladı. Galatasaray, Juventus'un ardından Filip Kostic'in temsilcisiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Osimhen ile aynı uçağa binecek! Galatasaray'a İtalya'dan bir yıldız daha

JUVENTUS KARİYERİ

2022 yazında yaklaşık 15 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer olan Kostic, İtalyan devinin formasını 87 kez giydi ve 3 gol, 15 asistlik performans sergiledi. Sırp yıldızın takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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