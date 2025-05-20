Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından 5. yıldız paylaşımı yaptı. Bu paylaşım, Galatasaraylı ve yurt dışından birçok takımın taraftarları tarafından yorum yağmuruna tutuldu. Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Osimhen, kazanılan şampiyonlukta önemli bir role sahip oldu. Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalar yürütüyor.
Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, sosyal medya hesabından 5. yıldız paylaşımı yaptı.
BEĞENİ VE YORUM YAĞDI
Galatasaray'ın sezon başında sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, bu sezon kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isim oldu. Galatasaray yönetimi, Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalar yürütürken Nijeryalı golcüden 5. yıldız paylaşımı geldi.
Yaptığı paylaşımda Galatasaray logosununu üzerine 5. yıldızı taktığı görülen Osimhen'in bu paylaşımı taraftarlarca yorum yağmuruna tutuldu. Chelsea ve Al-Hilal taraftarı başta olmak üzere yurt dışından birçok futbolseverin de Nijeryalı golcünün paylaşımına yorum bıraktığı görüldü.
İşte o paylaşım;