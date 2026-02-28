Haberler

Osimhen'den mutsuz olduğu iddialarına yanıt

Osimhen'den mutsuz olduğu iddialarına yanıt
Güncelleme:
Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, mutsuz olduğu iddialarına açıklık getirdi. Alanyaspor maçı sonrasında konuşan Osimhen, Galatasaray'da mutsuz olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Kimseyle problemim yok! Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum." dedi.

  • Victor Osimhen, Galatasaray'da mutlu olduğunu ve kimseyle problemi olmadığını belirtti.
  • Victor Osimhen, Konyaspor maçından önce diz problemi yaşadığını ve sağlık ekibinin tavsiyesiyle o maçı atladığını açıkladı.
  • Victor Osimhen, Beşiktaş maçının kritik olduğunu ve 3 puan için oynayacaklarını ifade etti.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Victor Osimhen, 3-1 kazanılan Corendon Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncu, Galatasaray'da mutsuz olduğu iddialarına da cevap verdi.

'DİZ PROBLEMİ YAŞADIM'

Konyaspor maçında takımının yanında olamamasıyla ilgili konuşan Osimhen "Konyaspor maçından yaklaşık üç gün önce bir diz problemi yaşadım. Sağlık ekibi, önümüzde çok büyük bir maç olduğu için o maçı atlamamı tavsiye etti. Kendimi zorlamak istedim ama tabii ki bana bu tavsiyede bulundular. Dolayısıyla, sakatlıklardan uzak, daha uzun bir kariyeriniz olmasını istiyorsanız onları dinlemeniz gerekiyor." dedi.

"KİMSEYLE PROBLEMİM YOK, G.SARAY'DA MUTLUYUM'

Mutsuz olduğu şeklindeki çıkan haberlere de yanıt veren yıldız isim, "Kimseyle problemim yok! Galatasaray'da mutluyum. Çoğu zaman golü kutluyorum. Kutlamadığım zamanlar da oluyor ama Juventus maçında bir sebebi vardı. Geldiğim günden beri Galatasaray'da herkesle çok iyiyim. Kulübümü, hocamı, taraftarlarımızı, başkanımı seviyorum." ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ MAÇI OLDUKÇA KRİTİK'

Beşiktaş derbisi için görüşü sorulan Osimhen "Beşiktaş maçı oldukça kritik. Çok kaliteli bir takım bekliyor bizi ama bizim de çok kaliteli bir takımımız var. 3 puan için oraya çıkacağız! Önce Beşiktaş maçı, sonra Liverpool ama unutmayalım ki Alanyaspor'a karşı bir de kupa maçımız var.' sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
500

