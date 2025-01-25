Üye Girişi
Haberler
Arınç'tan çok konuşulacak Kartalkaya çıkışı: Sorumlu Turizm Bakanlığı

Sorumlu kim? Arınç, bombayı Bakan Ersoy'un kucağına bıraktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi: Keşke hiç yayına çıkmasaydı, konuşmasaydı

AK Partili Şamil Tayyar'dan Bakan Ersoy'a 'yetki' tepkisi
ATSO Başkanı'nın ölümüyle ilgili iddianame yasak aşkı ortaya çıkardı

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
Trump, iki ülke hariç tüm dış yardımları durdurdu

İki ülke muaf tutuldu! Trump, tüm dış yardımları durdurdu

Osimhen'den Fenerbahçelileri çıldırtan gol sevinci

Osimhen'den Fenerbahçelileri çıldırtan gol sevinci
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Konyaspor'a karşı 22. dakikada Victor Osimhen'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Osimhen, golün sevincini kameralar karşısında "ağlama" işareti yaparak yaşadı. Nijeryalı golcünün viral olan bu sevinci Fenerbahçelilerin tepkisini çekerken Galatasaraylılardan çokça etkileşim aldı.

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının 22. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Nijeryalı yıldız, bu golün ardından olay yaratacak bir sevince imza attı

OSİMHEN'DEN "AĞLAMA" SEVİNCİ

Konyaspor'a karşı penaltıdan ağları havalandıran Osimhen, kameranın karşısına geçerek "ağlama" işareti yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun bu sevinçle Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları yapıldı. Daha önce sarı-kırmızılı formayla benzer sevinci Sneijder ve Belhanda da yapmıştı. Fenerbahçelilerin tepkisini çeken bu gol sevinci, Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o sevinç;

Osimhen'den Fenerbahçeli çıldırtan gol sevinciGÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

LİGDEKİ 12 GOLÜN 5'İ PENALTIDAN

Öte yandan Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 12. kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü, bu gollerin 5'i penaltıdan attı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Özcan'dan skandal savunma! Enginyurt dayanamadı: Vicdan mı bu şimdi?
img

Osimhen'den Fenerbahçelileri çıldırtan gol sevinci
img

Cehenneme dönen otelin içinde çektiği videoyu paylaştı
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıtolgn:

PENALTI FELAN DEĞIL. OSIMHEN FOUL YAPIYOR!!! YINE SATIŞLARI IZLIYORUZ!!!

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHaber Muavini:

Tanıdığım tüm O Evladı varsa 6saraylı. Bu tesadüf değil :))

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasin Altug:

Türkiye’de her takım ve taraftarlar sana karşı saygılı sende saygını yitirme oyununa futboluna bak tabiki sevincini yaşa ama böyle davranışlardan uzak dur

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fırat Epözdemir, tutuklandı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi tutuklandı!
Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

İlk yarıda tek gol var
Görüntü Türkiye'den! Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı

Komutan, canlı yayında yakaladığı askerleri fena tartakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görünce 'Evim yok' diye seslenmişti! O kadınla ilgili valilikten açıklama

Erdoğan'a sesini duyurmaya çalışan kadınla ilgili Valilikten açıklama
'En beğendiğiniz siyasetçi kim?' anketinde dikkat çeken sonuç

"En beğenilen siyasetçi" anketi! Erdoğan'ın önünde bir isim var
Yayaya yol vermeyince ceza kesildi, 'Siz şaka mısınız ağabey' dedi

Eline tutuşturulan ceza makbuzunu görünce şoka girdi: Şaka mısınız?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.