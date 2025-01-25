Osimhen'den Fenerbahçelileri çıldırtan gol sevinci

Galatasaray, Konyaspor karşılaşmasının 22. dakikasında Victor Osimhen'in attığı golle 1-0 öne geçti. Nijeryalı yıldız, bu golün ardından olay yaratacak bir sevince imza attı

OSİMHEN'DEN "AĞLAMA" SEVİNCİ

Konyaspor'a karşı penaltıdan ağları havalandıran Osimhen, kameranın karşısına geçerek "ağlama" işareti yaptı. 25 yaşındaki futbolcunun bu sevinçle Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları yapıldı. Daha önce sarı-kırmızılı formayla benzer sevinci Sneijder ve Belhanda da yapmıştı. Fenerbahçelilerin tepkisini çeken bu gol sevinci, Galatasaraylılar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

İşte o sevinç;

GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

LİGDEKİ 12 GOLÜN 5'İ PENALTIDAN

Öte yandan Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 12. kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalı golcü, bu gollerin 5'i penaltıdan attı.