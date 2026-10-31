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Oryantiring Federasyonu 4. mali genel kurulunda 2027-2028 bütçelerini karara bağladı

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Türkiye Oryantiring Federasyonunun 4. mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Kurulda 20 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 faaliyet raporu ile 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 denetim raporları ibra edildi; 2027 ve 2028 tahmini bütçeleri karara bağlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun 4. mali genel kurulu Ankara'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen genel kurulda, federasyon yönetim kurulunun 20 Eylül 2024 ile 31 Ağustos 2026 tarihleri arasındaki faaliyet raporu görüşülerek ibra edildi.

Ayrıca genel kurulda 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2026 dönemi denetim kurulu raporları da görüşülerek ibra edildikten sonra 2027 ve 2028 yılları tahmini bütçeleri de karara bağlandı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de konuşmasında, bütün delegelere ve katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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