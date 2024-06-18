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Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!

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A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. 65. dakikada attığı şahane golle ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. Arda, bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. İşte o olağanüstü gol...

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

BİR GÜZEL GOL DE ARDA'DAN

Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

TARİHE GEÇTİ

Bu golle millileri 2-1 öne geçiren Arda Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

İşte o gol;

Bu çocuk olağanüstü! Arda'dan tarihe geçen gol!GÖRÜNTÜ: TRT

Bu çocuk olağanüstü! Arda'dan tarihe geçen gol!GÖRÜNTÜ: TRT

Bu çocuk olağanüstü! Arda'dan tarihe geçen gol!GÖRÜNTÜ: TRT

Kaynak: Haberler.com / Spor

Arda Güler Gürcistan Futbol Çocuk Spor Haberler

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