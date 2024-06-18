Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!

A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.

BİR GÜZEL GOL DE ARDA'DAN

Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.

TARİHE GEÇTİ

Bu golle millileri 2-1 öne geçiren Arda Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.

İşte o gol;

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT

GÖRÜNTÜ: TRT