Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşılaştı. 65. dakikada attığı şahane golle ay-yıldızlıları 2-1 öne geçirdi. Arda, bu golle Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu. İşte o olağanüstü gol...
A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Gürcistan ile karşı karşıya geliyor.
BİR GÜZEL GOL DE ARDA'DAN
Ay-yıldızlıların 19 yaşındaki genç yıldızı Arda Güler, 65. dakikada ceza sahası dışından harika bir şut çekti ve kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu.
TARİHE GEÇTİ
Bu golle millileri 2-1 öne geçiren Arda Milli Takımımız adına Avrupa Şampiyonası finallerinde gol atan en genç futbolcumuz oldu.