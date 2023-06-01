"Ortalık karışacak ama karışsın" diyen Murat Sancak'tan çok konuşulacak bahis şikesi iddiası

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dünya futbolunun en büyük sorununu bahis şirketleri olarak gören Sancak, "Bir şey söyleyeceğim belki ortalık karışacak ama karışsın. Dünya futbolunun başında bahis olayları var. Bazı sonuçların ters gitmesi, bazı şeylerin hakem hatası olarak nitelendirilmesi... Aslında bunun arkasında başka şeyler var. Çok büyük bir pazar, çok büyük bir pasta. Oraya dikkat etmek gerekiyor." dedi.

Süper Lig'i ilk 4'te bitirmeyi garantileyen Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu. Sancak'ın bahis ile ilgili söyledikleri gündeme oturdu.

"DÜNYA FUTBOLUNUN BAŞINDA BAHİS OLAYLARI VAR"

Dünya futbolunun en büyük sorununun bahis şirketleri olduğunu belirten Murat Sancak, "Hakemlerle ilgili sıkıntı var mı, var. Bir şey söyleyeceğim belki ortalık karışacak ama karışsın. Dünya futbolunun başında bahis olayları var. Bazı sonuçların ters gitmesi, bazı şeylerin hakem hatası olarak nitelendirilmesi... Aslında bunun arkasında başka şeyler var. Çok büyük bir pazar, çok büyük bir pasta. Oraya dikkat etmek gerekiyor. Öyle maçlar var ki... 3-0 kazanacağın maçı kaybetmişsin. Ben bile kendime soruyorum, futbolcuda mı problem var, hocada mı, hakemde mi sorun var? Herkesi şüphe altında bırakıyorsun. Düşünmekten kendini alamıyorsun. Dünya futbolunun en büyük sorunu şu anda bence bahis şirketleri. Savcıların orayı çok iyi takip etmesi lazım." ifadelerini kullandı.

Sancak'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

"FENERBAHÇE'YE DUACIYIZ"

Lige başlamadan önce yaptığımız transferlerle kendi yönetim kurulumuzda ilk 2 hedefi koyduk. Ama resmi görüşümüz ilk 5'ti. Biraz geride kaldık. Bazı maçlarda çok istediğimizi alamadık. Ama güzel olan şu, 3 hafta kala 4. sırayı garantiledik. Beşiktaş'ı yenip 3. olmak istiyorduk ama maalesef olmadı. İstediğimiz gibi mi, değil. Ama buna da şükür. Artık Fenerbahçe'yi bekliyoruz. Öyle bir noktaya geldik ki, Fenerbahçe'ye duacıyız. Fenerbahçe'nin kupayı alması lazım bizim Konferans Ligi'ne gidebilmemiz için.

"5 YIL İÇİNDE ŞAMPİYON OLMA HEDEFİMİZ VAR"

İyi bir kadromuz var. Avrupa'ya gidersek transfer politikamızı ona göre değiştireceğiz. Şu anda bir santrfor alacağız. Stoper alacağız. Bir tane de orta saha alacağız. Sol açık Onyekuru'ya bağlı. Avrupa'ya gidersek satın alma opsiyonu var. 3.5 milyon euro bonservisi var. Eğer onu almazsak, başka birisini alacağız. En büyük hayalim şampiyon olmak. Ama bu ligde şampiyon olmak o kadar kolay değil. Bu ligi öğreneceksiniz, lobiciliği de öğreneceksiniz. Zor bir ortam, kolay değil. Hakemler ayrı, federasyon ayrı, takımlar... Önce bu ligi öğrenmeniz lazım. Evet hedefimiz var, 5 yıl içinde şampiyon olma hedefimiz var ama bakacağız. Kolay değil yani. Ligi öğrenmemiz lazım önce.

"MERT HAKAN'IN GOLÜNÜN İPTAL EDİLMESİ DOĞRUYDU"

Şampiyonluk iddiasında olan bir takımın Adana'da puan kaybetmesi onları çok üzdü. Eski bir Fenerbahçeli olarak onları çok iyi anlayabiliyorum. O maçta yerden gelen bir top var, demek ki eline çarpmış. O golün iptal edilmesi doğru. Bana göre galibiyeti biz kaçırdık. Penaltıda, Altay yatmasına rağmen ayağına çarparak kurtardı. Başka bir pozisyonda direkten çarpıp, kaleyle kalecinin arasından çıkan bir pozisyon var. Fenerbahçe'nin haklı olduğu bir pozisyon var, son dakikada ceza sahası dışındaki faul verilmesi lazımdı. Maç güzel bir maçtı. Futbolseverleri doyuran bir maçtı. 1-1 bitti, Fenerbahçe de kazanabilirdi, biz de kazanabilirdi. Mert Hakan'ın golünün iptal edilmesi doğruydu.

"YABANCININ SERBEST BIRAKILMASI EN DOĞRUSU"

Yabancı sayısının bana göre serbest bırakılması lazım. Serbest olduğu dönemde Türk Milli Takımı'mız daha başarılıydı. Sınır koyduğun zaman hocanın elini bağlıyorsun. Serbest bırakılması en doğrusu. Biz kendimizi altyapılarda geliştirelim önce. Önce bir mahallelerimizi, şehirlerimizi halı sahalarla donatalım. Oradan çocuklar bir yetişsin bakalım. Şimdi yetiştiriyorsun, altyapısı yok, iyi beslenmemiş, güçlenmemiş. Ondan sonra oynatamıyorsun. Problem o.

"YUNUS AKGÜN VAKASI YAŞADIK"

Kiralık oyuncu düşünmüyorum. Bir Yunus Akgün vakası yaşadık. Keşke satın alma opsiyonu koysaydık. Biz aldık, parlattık, Galatasaray'a gitti. Yurt dışından teklif geldi, vermediler. Orada da oynayamadı. Geçen Dursun Başkan'a 'Bana ver, gerekirse bonservisinin %70'i senin olsun. Ver ben oynatayım, parlatalım tekrar satarsın' dedim. Vermedi, konuşacağız.

"YA BALOTELLI KALACAKTI YA MONTELLA"

Baloteli ile sürekli görüşüyoruz. Neden gönderdik? Ya Balotelli kalacaktı ya Montella kalacaktı. İkisi bir arada olmaz. Montella'da karar kıldık. Mario'ya da git dedik. Son dakikaya kadar da gitmek istemiyordu. Gönderirken üzüldüm. Takımda kalmasını isterdim. Zor bir adam ama oturup onu izleyince futbolun ne olduğunu görüyorum