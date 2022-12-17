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Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Futbolcular nasıl kaçacağını şaşırdı

Spor Haberleri

Avustralya'da oynanan Melbourne City-Melbourne Victory derbisinde ortalık savaş alanına döndü. Mücadelede sahaya atılan meşaleyi, City kalecisi Thomas Glover'ın tribüne geri fırlatması sonucunda çıkan olaylarda hakem mücadeleyi yarıda kesti. Taraftarlar sahaya girerek Glover'a saldırırken, fırlatılan bir çöp kovası talihsiz kalecinin başına isabet etti.

Avustralya A-Ligi'nde oynanan Melbourne derbisine çıkan olaylar damga vurdu. Melbourne City ile Melbourne Victory arasında oynanan mücadelede taraftarlar sahayı işgal ederken, City kalecisi çok zor anlar yaşadı.

MEŞALEYİ TRİBÜNE GERİ FIRLATTI

Sahaya atılan meşaleyi City kalecisi Thomas Glover'ın sahaya fırlatmasıyla başlayan olaylarda, saha bir anda savaş alanına döndü. Çıkan olaylarda taraftarlar sahayı adeta işgal etti.

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı

KAFASINA ÇÖP KOVASI ATTILAR

21. dakikada sahaya dalan taraftarların hedefindeki isim ise City kalecisi Thomas Glover'dı. Öfkeli grubun saldırdığı Avustralyalı kalecinin kafasına çöp kovası fırlatıldı. Glover'ın sakatlanmasının ardından maç yarıda kaldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı

Ortalığın savaş alanına döndüğü derbide herkesin konuştuğu kare! Herkes soyunma odasına kaçtı

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Avustralya Melbourne Spor Haberler

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Yorumlar (1)

VaioNokia:

serserilik yapacaklarsa izlemesinler yapmadan duramıyorlarsa ya futbol izlemeleri yasaklansın yada özgürlükleri ellerinden alınsın.

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