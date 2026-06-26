Türkiye-ABD maçının ardından

LOS 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında ABD'yi 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda futbolcu Orkun Kökçü, son maçta tüm dünyaya iyi bir takım olduklarını göstermek istediklerini söyledi.

Los Angeles Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 25 yaşındaki futbolcu, turnuvadan elendikleri için çok üzgün olduklarının altını çizdi.

Tüm Türkiye'den özür dilediklerini vurgulayan Orkun, "Bunu hak etmediler, daha güzel başarılar elde etmek istiyorduk. Bu turnuvada daha iyi yerlere gelmek istiyorduk ama ne yazık ki başaramadık. Şu an diyecek çok bir şey yok. Maçtan sonra duygular yüksek olur, yanlış şeyler söyleyebilirsin. Herkes tatilde kendi özeleştirisini yapacaktır ve bunu yaparak da inşallah gelecek turnuvalarda ülkemizi gururlandıracağız. Ben şahsen böyle düşünüyorum. İnşallah gelecek turnuvaya da katılırız, orada daha başarılı bir Türkiye gösterebiliriz." ifadelerini kullandı.

Galibiyete rağmen soyunma odasında morallerin bozuk olduğunu dile getiren Orkun Kökçü, "Sonuçta hiç kimse bunu hayal etmiyordu. Herkesin hedefleri daha da ileri gitmekti. O yüzden moraller düşük ama bu galibiyetle yine de az çok kendi onurumuzu kurtardığımızı düşünüyorum. O da önemli bir şey. Dediğim gibi gelecek turnuvalarda inşallah daha başarılı olabiliriz." açıklamasında bulundu.

"Dersimizi almalı ve çok çalışmalıyız"

İkinci maçtan sonra takımın elenmesinin herkesin moralini bozduğunu ve bu şekilde son maça çıktıklarını belirten Orkun Kökçü, "Bu maçı kazansan bile bir anlam ifade etmiyordu. Bugün onurumuz için oynadık. İkinci maçın ardından moraller düşüktü ama yine de motivasyonumuz yüksekti." diye konuştu.

Alınan galibiyetin kendilerini mutlu etmediğini yineleyen milli futbolcu, "Bu maç bizim için çok önemliydi çünkü adımızı yüksekte tutmak istiyoruz, çok kaliteli bir takıma sahip olduğumuzu biliyoruz. Dünyaya daha iyi olduğumuzu göstermek istedik. Hepimiz için bu ilk Dünya Kupası, yani bu bir deneyim. Dersimizi almalı ve çok çalışmalıyız. Gelecek Dünya Kupası için daha fazla başarı elde etmeyi umuyoruz çünkü insanlarımız bunu hak ediyor. Gittiğimiz her yerde bizi destekliyorlar. Bu yüzden onlara bunu yaşattığımız için üzgünüz. ve umarım bizi desteklemeye devam ederler ve gelecekte daha fazla başarıya ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda yaşanan kötü tecrübenin ardından herkesin gereken dersi çıkaracağını da sözlerine ekleyen Orkun Kökçü, şunları kaydetti:

"Daha başarılı olmak için herkes özeleştirisini yapacak. İnşallah bu turnuvadan gereken dersleri çıkarırız. Önümüzde yine çok yoğun süreç var. UEFA Uluslar A Ligi'ne çıktık, bu seviyede rakipler var. O yüzden çok iyi hazırlanmamız lazım ve bu tecrübeyi ders olarak çok iyi değerlendirmemiz lazım. ve inşallah da ülkemizi yine gururlandırabiliriz."