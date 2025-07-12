Orkun Kökçü Beşiktaş'ta: İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı milli futbolcu Orkun Kökçü, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon transfer çalışmalarına sürdüren Beşiktaş, bu kapsamda Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ile anlaştı. Kökçü ile transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildiren siyah-beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcuyu İstanbul'a getirdi.

Hollanda'dan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Orkun Kökçü'yü siyah-beyazlı taraftarlar karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kökçü, taraftarların isteğini kırmadı ve 3'lü çektirdi.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Orkun Kökçü, çok mutlu olduğunu belirterek, "Çocukluktan beri hayalini kurduğum Beşiktaşıma transfer oldum. Bu güzel taraftarların önünde oynayacağım. Benim için gurur verici. Çünkü zamanında ben de tribünlerde oldum, maçlara geldim. Çok mutluyum. Bu arma için elimden gelen her şeyi yağacağım. Şampiyonluğa oynayacağız. Allah'ın izniyle şampiyonluklar yaşayacağız. Çok heyecanlıyım" diye konuştu.

Milli futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Kökçü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. - İSTANBUL