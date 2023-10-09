Ordulu Milli Atıcılar 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda Madalya Hedefliyor

Ordulu milli atıcılar Çağla Baş ile Cevat Karagöl, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya almak istediklerini söyledi. Çağla Baş, son şampiyonada bronz madalya kazandığını belirterek, Paris'e gidecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Cevat Karagöl ise ülkemizi temsil ederken güzel bir madalya kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Ordulu milli atıcılar Çağla Baş ile Cevat Karagöl, kota almayı başardıkları 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda madalya almak istediklerini söyledi.

Çağla Baş ile Cevat Karagöl, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamada bulunan Çağla Baş, en son Peru'da düzenlenen WSPS Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya aldığını belirterek, ülkesine bir madalya daha kazandırdığı için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Daha önce Hollanda'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılabilmek için kota almayı başardığını hatırlatan Çağla, "Üçüncü kez katılacağım paralimpik oyunlarında bu sefer madalya hedefliyorum." dedi.

Çağla Baş, Türkiye'yi yeniden paralimpik oyunlarında temsil edeceği için mutluluk duyduğunu belirterek, "Paris'e gidecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Orada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tabii ki her sporcu gibi amacım altın madalyayı almak. Ama benim için rengi önemli değil. Orada yarışmak ve gerçekten istediğim madalyayı evime getirmek hedefim." diye konuştu.

Cevat Karagöl ise paralimpik oyunlarının dünyanın en büyük spor organizasyonu olduğunu ifade ederek, "Dört yılda bir yapılan bu organizasyonlar için kotalar alınıyor. Biz bu başarıyı gösterdik ve ülkemiz ve Ordumuz adına kotalarımızı aldık. Amacımız 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil ederken güzel bir madalyayla süslemek." ifadelerini kullandı.

Dördüncü kez bu organizasyonda yerini alacağını aktaran Cevat Karagöl, şunları söyledi:

"Madalya kategorimizde eksik olan yeri tamamlamak istiyoruz. Federasyonumuzun ve teknik kadronun bize verdiği programlar var. Programları Ordu'da çalışmalarımızla tamamlamaya çalışıyoruz. Ondan sonra milli takım kamplarına gidiyoruz. Ordu'daki çalışmalarımız da güzel gidiyor. Güzel bir tesisimiz var. Tüm bu imkanları kullanarak Paris'e en iyi şekilde hazırlanacağım."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ise Ordulu sporculara duydukları güvene işaret ederek, her konuda yanlarında olduklarını kaydetti.