Ordu'da 16. Karadeniz Off-Road Kupası'nın Final Yarışları Gerçekleştirildi

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğinde 16. Karadeniz Off-Road Kupası 5. Ordu Final Yarışları Ordu'da yapıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve TOSFED tarafından düzenlenen 2023 Karadeniz Off-Road Kupası'nın final yarışı, Ordu'da gerçekleştirildi. Sezonun 5. ve son yarışı, Altınordu ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi Ordu Melet Irmağı havzasında oluşturulan seyirci etabında gerçekleştirilirken, yarışlara 16 kulüp ve 34 araç katılıdı.

Yarışlara Fatsa ilçesinden katılan ve aynı zamanda Genel Klasmanda birinciliği elinde tutan Durmuş Durmuş yaptığı açıklamada: "Pist yumuşak, tam da istediğimiz gibi. Bu sayede aracın kırılma oranı daha da düşük. Bu yarışların final ayağı Ordu'da düzenleniyor. İnşallah kazasız belasız bitirmeyi ve kürsüye çıkmayı istiyoruz" dedi.

"Eşimle birlikte heyecana ortak oluyoruz"

Yarışmaya Iğdır ilinden pilot eşi ile birlikte katılan co pilot Hülya Polat yaptığı açıklamada: "Pist güzel ve heyecanlı. İnşallah kupayı alırız. Yumusak zemin olduğundan araçlar biraz ağır hareket ediyor. Hedefimiz kupayı alıp birinci olmak. Ben eşime, heyecanlarına beni de ortak ettiği için çok teşekkür ederim. Evde bir hafta boyunca yarışları konuşuyoruz, inşallah böyle de devam eder" diyerek yarışmada iddialı olduklarını vurguladı.

"6 yıldır eşimle birlikte yarışıyoruz"

Iğdır Off-Road Kulüp Başkanı Sadık Polat, Karadeniz Off-Road Kupası'nın tüm yarışlarına katıldıklarını belirterek, "Şuan finaldeyiz. Eşimle birlikte 6 yıldır yarışıyorum. Çok güzel ve güzel etkinlik oluyor. Bu gönül sporu ve insanları birleştiriyor. Eşimle birlikte yarışmak çok güzel bir duygu. Birbirimizle daha da iyi anlaşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan yarışlarda Genel Klasmanda Fatsa Off-Road Kulübü'nden Durmuş Durmuş 1'nci, Korgan Off-Road Kulübünden Yakup Çimiç 2'nci, Fatsa Off-Road Kulübünden Telat İlişe ise 3'üncü oldu. S2 Klasmanda ise Aydın Kaya 1'nci, Hüseyin Kurucu 2'nci, Barış Kaygana ve Kadir Kaymak 3'üncü oldu. S3 Klasmanda Tarık Yılmaz 1, İsa Yaşar 2'nci olurken, 3'üncülüğü ise Oğuzhan Mercan aldı. S4 Klasmanında da Durmuş Durmuş 1'nci, Yakup Çimiç 2'nci ve Telat İlişe 3'üncü oldu. - ORDU