Onvo Antalyaspor ve Gaziantep FK Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti

Onvo Antalyaspor ve Gaziantep FK Maçında İlk Yarı Golsüz Geçti
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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İki takım da gole yaklaşmasına rağmen kaleciler başarılı savunma yaptı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Alper Akarsu, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu

Onvo Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Thalisson, Bünyamin Balcı, Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Soner Dikmen, Safuri, Gaich???????

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Husic, Sorescu, Furkan Soyalp, Ndiaye, Mbakata, Kozlowski, Maxim, Okereke

Sarı kartlar: Dk. 28 Ndiaye, Dk. 39 Furkan Soyalp ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Onvo Antalyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

2. dakikada Okereke'nin pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Sorescu'nun şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter meşin yuvarlağı kornere çeldi.

19. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda, kaleci Mustafa Burak Bozan meşin yuvarlağı kontrol etti.

28. dakikada Soner Dikmen'in pas verdiği Gaich'in ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Mustafa Burak Bozan topu kornere gönderdi.

45+2. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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