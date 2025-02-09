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Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir Maçı 0-0 Eşitlikle Sona Erdi

Onvo Antalyaspor - RAMS Başakşehir Maçı 0-0 Eşitlikle Sona Erdi
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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Onvo Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçta gol sesi çıkmadı ve mücadele 0-0 eşitlikle tamamlandı. İki takım da önemli pozisyonlar yakaladı ancak topu ağlarla buluşturamadı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir

Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Dk. 90 Abdurrahim Dursun), Erdal Rakip (Dk.87 Soner Dikmen), Kaluzinski, Van de Streek, Larsson (Dk. 90 Djenepo), Safuri, Samudio (Dk. 82 Gaich)

RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima, Beraz Özdemir, Deniz Türüç, Kemen, Crespo (Dk. 69 Onur Ergün) (Dk. 83 Ousseynou BA), Ömer Ali Şahiner (Dk. 83 Yusuf Sarı), Keny (Dk 77 Figueiredo), Piatek

Sarı kartlar: Dk. 27 Crespo, Dk. 65 Keny, Dk. 73 Berat Özdemir, Dk. 87 Kemen (RAMS Başakşehir ), Dk. 85 Erdal Rakip, Dk. 90+2 Soner Dikmen, Dk. 90+5 Djenepo (Onvo Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Onvo Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

46. dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasına hareketlenen Samudio'nun yerden sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Kaluzinski'nin sol kanattan ortasına hareketlenen Bahadır Öztürk'ün kafa vuruşunda top kale direğinin yanundan auta gitti.

71. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında arka direkte topla buluşan Keny, topu kafayla kale önüne indirdi. Kale önüne hareketlenen Piatek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

85. dakikada Yusuf Sarı'nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda topla buluşan Deniz Türüç'ün plase vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Spor
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