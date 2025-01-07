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Onvo Antalyaspor, Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na Başladı

Onvo Antalyaspor, Kocaelispor'u 3-1 Yenerek Ziraat Türkiye Kupası'na Başladı
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Onvo Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'nda Kocaelispor'u 3-1 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Maçta goller Mehmet Yılmaz (kendi kalesine), Samudio ve Bahadır Öztürk'ten geldi. Kocaelispor'un tek golü ise Marcao'dan geldi.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Raşit Yorgancılar, Yusuf Bozdoğan, Egemen Savran

Onvo Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Mert Yılmaz, Gerxhaliu, Emrecan Uzunhan (Dk. 60 Bahadır Öztürk ), Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip (Dk. 82 Hasan Ürkmez), Safuri (Dk. 83 Berkay Topdemir), Townsend, Kaluzinski (Dk. 46 Petrusenko), Djenepo, Samudio (Dk. 82 Gaich (Dk. 88 Taha Osman Özmert)

Kocaelispor: Harun Tekin, Mehmet Yılmaz, Caner Osmanpaşa (Dk. 75 Haşim Arda Sarman), Onur Öztonga, Yunus Emre Gedik (Dk. 90+3 Mikdat Çil), Vukovic, Barış Alıcı, Pedrinho (Dk. 62 Furkan Gedik), Caktas (Dk. 46 Mesut Can Tunalı), Beridze (Dk. 62 Oğulcan Çağlayan), Ahmet Sağat (Dk. 68 Marcao )

Goller: Dk. 9 Mehmet Yılmaz (Kendi kalesine), Dk. 18 Samudio, Dk. 69 Bahadır Öztürk (Onvo Antalyaspor ), Dk. 90+1 Marcao (Kocaelispor)

Sarı kart: Dk. 90+5 Onur Öztonga (Kocaelispor)

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Onvo Antalyaspor, Kocaelispor'u 3-1 yendi.

9. dakikada Onvo Antalyaspor öne geçti. Emrecan Uzunhan'ın orta sahadan savunmanın arkasına uzun pasında araya giren Mehmet Yılmaz, kafayla kaleci Harun Tekin'e geri pas vermek isterken meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

18. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Townsend'in sağ kanattan ortasında Samudio, arka direk önünde kafayla topu filelere gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

69. dakikada Onvo Antalyaspor farkı 3'e çıkardı. Townsend'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu ceza sahasında önünde bulan Bahadır Öztürk'ün şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

90+1. dakikada konuk ekip golü buldu. Oğulcan Çağlayan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Marcao'nun, ceza alanına girer girmez sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti: 3-1.

Mücadeleyi, Onvo Antalyaspor 3-1 kazandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
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