Onvo Antalyaspor İlk Yarının Sonunda Öne Geçti
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. 45. dakikada Van de Streek'in golüyle ev sahibi ekip avantaj sağladı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Murat Tuğberk Curbay, Volkan Ahmet Narinç
Onvo Antalyaspor : Kenan Piric, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Thalisson, Mert Yılmaz, Petrusenko, Soner Dikmen, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Gaich
Bellona Kayserispor : Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Bourabia, Baran Ali Gezek, Boa Morte, Bahoken
Gol: Dk. 45 Van de Streek (Onvo Antalyaspor )
Sarı kartlar: Dk. 34 Baran Ali Gezek ( Bellona Kayserispor ), Dk. 37 Erdoğan Yeşilyurt (Onvo Antalyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Onvo Antalyaspor, Bellona Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
23. dakikada Karimi'nin ara pasına hareketlenerek kaleci Kenan Piric ile karşı karşıya kalan Bahoken'in vuruşunda, Kenan Piric meşin yuvarlağı önledi. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sol kanattan yerden ortasında ön direğe hareketlenen Van de Streek'in uygun pozisyonda bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
28. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı kornerde yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Kaleci Kenan Piric'in uzun pasına hareketlenerek kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in kafayla aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.