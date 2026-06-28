BEŞİKTAŞ Futbol Direktörü Önder Özen, "Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Tek başına duran, tek tabanca duran bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Yönetim kurulunun bütün çalışanları, kulüpten maaş alan herkesin aynı yerde durması gerekiyor" dedi.

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlı ekibin yeni sezon hazırlıkları öncesinde transfer çalışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ümraniye BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanı öncesi konuşan Özen, transfer planlamasını üç aşamada yürüttüklerini belirterek, üç futbolcunun transferinde sona yaklaştıklarını söyledi.

Özen, transfer çalışmalarını zorunlu ihtiyaçlar, kadroyu güçlendirecek takviyeler ve maliyet-performans dengesi uygun olması halinde değerlendirilecek fırsat hamleleri olmak üzere üç başlık altında planladıklarını ifade etti.

Transfer sürecine ilişkin bilgi veren Önder Özen, " Finale yaklaştığımız üç tane isim var. Zaten transfer dönemini üçe böldük. Birinci aşama zorunlu ihtiyaçlar. Yani boş mevkiler var. Onları zorunlu ihtiyaçlar dedik. O zorunlu ihtiyaçların giderilmesi gerekiyor. Finale çok yaklaştığımız üç tane oyuncu var. Üç oyuncudan ikisinin kendisiyle anlaştık. Birinin kulübüyle anlaştık. Kendisiyle anlaşmayı bekleyeceğiz. Dünya Kupası biraz işleri zorlaştırıyor. Çünkü birçok kulübün yöneticisi veya imza yetkisi olan üyesi, başkanı, sportif direktörü, kulübün avukatları, hukuk departmanları gibi birçoğu Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli çeşitli eyaletlerindeler. Oyuncuların bir kısmı orada, kulüpler, bazıları Avrupa'da, başka kıtada olan kulüpler de var. Ama bütün dünyada kulüpler şu anda üçe dörde bölünmüş durumda, ABD'deki Dünya Kupası nedeniyle kıtalara dağılmış durumdalar. O sebeple işler biraz yavaş gidiyor. Çünkü kulüpler adım atmıyor. Hem alma konusunda, satma konusunda adım atmıyor. Biz aslında oyuncularla çok önce anlaştık. Ama birinin kulübünde devir var. Yani satılmış bir kulüp. Devir işlemlerinin bitmesi beklendi. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru bitti. Yeni gelen yönetim masaya yeni oturdu. Önce kendi hesaplarını, kitaplarını kontrol ediyorlar. Sonra bizim teklifimizle alakalı bir dönüş yapacaklar. Orada güçlü olduğumuzu düşünüyoruz. Çünkü oyuncu bizim kontrolümüzde. Yeni yönetim masaya oturduğunda onu çabuk sonuçlandırırız. Diğer bir kulüpte CEO, başka çok büyük bir kulübe transfer oldu. Biz görüşmeleri onunla başlamıştık. Şimdi yeni bir CEO atanmasını bekleyeceğiz. O atama yapıldıktan sonra kulüpte çabuk bir şekilde işi hızlandırmaya çalışacağız. Birinci aşamada bu zorunlu ihtiyaçlar bittikten sonra ikinci bölüm, transferin ikinci bölümü takımı güçlendirmek şeklinde olacak. Oyuncularımızın bulunduğu ama daha güçlü oyuncular, daha alternatifli bir kadroda, geniş bir rotasyon olması amacıyla transferleri yapacağız. Son aşamada da yani diğer kulüplerin fırsat transferi dediği, bizim fırsat transferi demediğimiz, maliyet fayda örtüşmesini yaşanabileceği bölüme geçeceğimiz son bölümde de o maliyet performans denklemini lehimize görürsek o zaman da bir iki hamlemiz olabilir. Şimdilik bu durumdayız. Tabii elbette ayrılacak olan, aramızdan ayrılmış olan oyuncular da var. Bugün görmediğiniz oyuncular da var. Onlarla ilgili de bazıları için teklifler geliyor. Onları da değerlendirmeye alıyoruz " açıklamasını yaptı.

'BİRİ MUTLAKA KAMPTA OLACAK

Transferi bitme aşamasına gelen futbolcuların kampa katılım durumuyla ilgili de konuşan Özen, "İkisinin yetişme olasılığı hiç yok çünkü Dünya Kupası'ndalar. Orada olmaları sebebiyle Slovakya'ya gelme şansları yok. Ama takıma katılacaklar. Kontratları yetişir Slovakya'ya. Kontratlarının imzalanması biz oradayken, takım oradayken gerçekleşir. Ama oyuncular orada olamaz. Diğer biri mutlaka kampta olacak. Belki oraya gitmeden bile olabilir. Onu da bekleyip göreceğiz" diye konuştu.

'KULÜBÜN EN BÜYÜK GÜCÜ TARAFTARI'

Yeni sezon öncesinde camiaya birlik çağrısında bulunan Önder Özen, "Kulübün en büyük gücü, hiç tartışmaya yer bırakmayacak şekilde taraftarı. Kulüp yüz yılı aşkındır eğer hayatına devam ediyorsa, güçlüğüne devam ediyorsa, gösterişine devam ediyorsa, güzelliğine devam ediyorsa, mevcudiyetini koruyorsa bunun birinci sebebi zaten taraftar. Bu en büyük güçtür. Şimdi buraya geldiğimizde, ben başkana da şunu söylemeye çalıştım. Son birkaç yıldır çok güçlü insanlar, çok güçlü figürler ya yönetimde ya profesyonel olarak bir araya geldiler. Ama çok büyük bir birlik olduğunu söyleyemem. Görüntünün en azından öyle olmadığını söyleyemem. Kimseyi suçlayamayız. Belki dış etkenler sebebiyle çok büyük bir birliktelik oluşmadı. Ama bu sezon öyle bir sezona giriyoruz ki, ben takım için hep aynı şeyi söylüyorum. İki parça, üç parça değil. Yekpare bir takıma ihtiyacımız var. Tek başına duran, tek tabanca duran bir takıma ihtiyacımız var. Bunu sağlamak için taraftarın tek parça halinde olmasına ihtiyacımız var. Yönetim kurulunun bütün çalışanları, kulüpten maaş alan herkesin aynı yerde durması gerekiyor. Bir adım geride veya bir adım önde değil, bir adım sağda veya bir adım solda değil. Herkesin aynı noktada durması, herkesin aynı noktaya basması ve herkesin aynı yere bakması gerekiyor. Bu olmadan kendi içimizde rekabet ederek başarılı olamayız. Kendi içimizde rekabet etmeyeceğiz, rakiplerimizle rekabet edeceğiz. Bunun tek bir koşulu var, aynı yere basacak ayaklarımız, aynı yere bakacak gözlerimiz, aynı yerde duracağız, beraber yürüyeceğiz. Sonra da yürüdüğümüz yollar nerelere çıkacak, onu bekleyip göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı