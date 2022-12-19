Neler yaptı neler! Dünya Kupası zaferinin sarhoşluğunu yaşayan Messi'yi Nusret çıldırttı

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşmanın ardından ilgi odağı olan Lionel Messi'ye ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin tavırları olay oldu. Ekranlara yansıyan anlarda, fotoğraf çekilmek için Arjantinli yıldızı kolundan çeken ve gitmesine engel olmaya çalışan Gökçe'ye Messi'nin sert bir bakış attığı ve hiç diyaloğa girmediği görüldü.

Fransa'yı seri penaltı atışlarında mağlup ederek Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de karşılaşma sonrası tüm gözler Lionel Messi'deydi. Koleksiyonundaki eksik parçayı da tamamlayan Arjantinli yıldıza büyük ilgi gösterilirken, Nusret Gökçe'nin Arjantinli yıldıza yaptığı hareketler olay oldu.

NUSRET SAHAYA İNDİ

Katar'da normal süresi 2-2 biten final maçı, uzatmalara gitti. Uzatmalarda Arjantin ve Fransa'nın karşılıklı golleriyle seri penaltı atışlarına uzanan mücadeleyi Tangocular kazandı ve 36 yıl sonra Dünya Kupası'nın sahibi oldu. Mücadeleyi tribünde izleyen ünlü isimler arasında olan Nusret Gökçe, karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya inerken Messi ile olan iletişimi büyük dikkat çekti.

MESSI'Yİ KOLUNDAN ÇEKTİ

Canlı olarak ekranlara yansıya anlarda, Arjantinli yıldızı fotoğraf çekilmek için kolundan çeken ve gitmesine engel olmak isteyen Nusret Gökçe'ye Messi'nin hiç pas vermediği görüldü.