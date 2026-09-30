OMÜ öğrencileri TÜSF müsabakalarında 38 madalya kazanarak 13. sıraya yükseldi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen müsabakalarda 12 altın, 8 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı.

TÜSF organizasyonlarında OMÜ'yü temsil eden 225 öğrencinin 131'i erkek, 94'ü kadın sporculardan oluştu. Sezonu 38 madalyayla tamamlayan OMÜ, 167 üniversitenin yer aldığı genel sportif sıralamada 13. oldu. OMÜ'nün son üç sezondaki sportif yükselişi de dikkat çekti. 2023-2024 sezonunda 161 üniversite arasında 66. sırada yer alan OMÜ, 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya kazandı. 2024-2025 sezonunda 165 üniversite arasında 25. sıraya yükselen üniversite, 2025-2026 sezonunda 167 üniversite arasında 13. sırada yer aldı. Böylece OMÜ, üç sezonda sıralamasını 66'ncı basamaktan 13'üncü sıraya yükseltirken madalya sayısını da 10'dan 38'e çıkardı.

Başarılar uluslararası organizasyonlara da taşındı

OMÜ öğrencileri, TÜSF müsabakalarının yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda da dereceler elde etti. Muay thai branşında mücadele eden Yasin Can dünya şampiyonu olurken, OMÜ Tekvando Takımı Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası'nda 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı. Oğulcan Koçboğa'nın ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği dereceler de OMÜ'nün sportif başarılarına katkı sağladı. Farklı branşlarda elde edilen dereceler, üniversitenin üniversite sporlarındaki görünürlüğünü artırırken, sporcuların OMÜ ve Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmesine katkı sundu.

Sporculara kurumsal destek

OMÜ'nün sportif başarılarında, Rektör Prof. Dr. Fatma Aydın'ın sporculara yönelik desteği ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının organizasyon ve koordinasyon çalışmaları etkili oldu. Üniversite, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. OMÜ yönetimi, farklı branşlarda üniversiteyi ve Türkiye'yi temsil eden öğrenciler ile antrenörleri tebrik ederek yeni sezonda sportif başarıların artarak devam etmesini hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı