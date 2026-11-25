Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yarın başlayacak Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'nda milli formayı giyecek Ömer Yavuz, yurda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Güreşçi ve spor eğitmeni Ömer Yavuz, Türkiye'de resmi anlamda ilk kez 29-30 Nisan'da Yozgat'ta gerçekleştirilen Mas Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda 125 kiloda birinci oldu.

Sopa çekme güreşi olarak da bilinen ve rakiplerin birbirlerine doğrudan temas etmediği spor dalındaki performansıyla milli takıma seçilen Ömer Yavuz, Kazan'da yarın başlayacak ve 30 Kasım'da sona erecek Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Ömer, organizasyonun hazırlıklarını Dörtyol ilçesindeki Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi'nde yaptığı antrenmanlarla tamamladı.

Kentten ayrılan Ömer, memleketine boynunda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

"Hem heyecanlıyım hem mutluyum"

Ömer Yavuz, AA muhabirine, Türkiye'de ilk kez düzenlenen şampiyonada birinci olmanın gururunu yaşadığını söyledi.

Mas güreşinde uluslararası arenaya da ilk kez çıkacağını dile getiren Ömer, "Nasip olursa orada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız. İlk defa yapıldığı için daha önce kimse katılmadı. Bizim de bu branşta ilk deneyimimiz olacak." dedi.

Ömer, hedefinin şampiyonluk olduğunu vurgulayarak, "Bu kişisel bir mesele değil sonuçta ülkemizi temsil edeceğiz. Orada derece yaparsak ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız, İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Büyük bir sorumluluk. Hem heyecanlıyım hem mutluyum hem de bu bilincin, sorumluluğun farkındayım." diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybettiğini belirten Ömer, Mas Güreşi Dünya Şampiyonası'nda elde etmeyi istediği başarıyı afette yaşamını yitirenlere adayacağını kaydetti.

Kaynak: AA