DEM Parti, AK Parti'yle Meclis'te 2 saat görüştü: Samimi, dostane bir sohbet oldu

AK Parti-DEM Parti görüşmesi sonrası ilk açıklama
Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı

Suriye'de yeni savaş cephesi! askerler infaz edildi, gerilim zirvede
Köpeklerin 2 yaşındaki çocuğu parçaladığı mahallede değişen bir şey yok

Belediye başkanı esip gürlüyor ama ilçede değişen bir şey yok
Husiler'den Trump'ın 'cehennem' tehdidine sayısız tabutla yanıt

Trump'ın uykularını kaçıran video! Sayısız tabutla tehdit ettiler

Ömer Gürsoy, Trabzon Faroz Yalı Spor Yönetiminde

Ömer Gürsoy, Trabzon Faroz Yalı Spor Yönetiminde
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon Faroz Yalı Spor'un genel kurulunda, Galatasaray'ın eski asbaşkanlarından Ergun Gürsoy'un oğlu Ömer Gürsoy'un yönetime gireceği duyuruldu. Başkan İsmail Erkaya, Gürsoy'un desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Trabzon futbolunun köklü kulüplerinden Trabzon Faroz Yalı Spor'un yapılacak olan genel kurulunda Galatasaray'ın unutulmaz asbaşkanlarından Ergun Gürsoy'un oğlu Ömer Gürsoy yönetime girecek.

Trabzon Futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Faroz Yalı spor, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği genel kurulda önemli isimleri listesine alıyor. Faroz Yalı Spor Kulübü Başkanı İsmail Erkaya ve Başkan Yardımcısı Salih Burak Demirkaya'nın, Galatasaray'ın unutulmaz asbaşkanlarından Trabzonlu Ergun Gürsoy'un oğlu Ömer Gürsoy'u yönetim kuruluna almak için yaptığı görüşmeler olumlu sonuç verdi. Ergun Gürsoy, oğlu Ömer Gürsoy'un yönetime girmesi için izin verdi.

Başkan Erkaya, Ergün Gürsoy'un kendileri için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Kendisinin desteğini her zaman arkamızda hissettik. Bundan sonra Ömer Gürsoy arkadaşımızla birlikte yol yürüyeceğiz" dedi.

Faroz Yalı Spor Kulübü, bayram sonrası genel kurula gidecek. Yeni isimlerin de katılacağı genel kurul sonrası ilk hedef 3. lige yükselmek olarak belirlendi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Elini ayağını bağlayıp fuhuş yaptırmışlar! Nesrin'den acı haber geldi
img

Almanlar Mesut'u sildi
img

Cenazesine gidemediği ismin mezarı başında hüngür hüngür ağladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını öldüren kadın ifadesinde cinayetin nedenini açıkladı

Eşini öldüren kadın cinayetin nedenini anlattı: Bana ve çocuklarıma...
'40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur'

"40 yaştan önce bu durumu yaşamak tıbbi bir sorundur"
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Defne Joy Foster'ın oğlu kocaman oldu! Son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor

Doyamadan göçüp gitmişti! İşte Defne'nin oğlunun son hali
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı

ABD ve Rusya'da bile böylesi yok! Atmosferi aşıp uzaya kadar çıkıyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.