Ömer Faruk Sezgin'in 8 Ay Men Cezası Onandı, Karşıyaka İle Yollarını Ayıracak

Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan Ömer Faruk Sezgin için yapılan itirazlar reddedildi ve cezası onandı. Yeşil-kırmızılılar da 8 ay men cezası alan forvet oyuncusu ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın büyük umutlarla kadrosuna kattığı 26 yaşındaki forvet Ömer Faruk Sezgin, geçtiğimiz günlerde bahis oynadığı iddiasıyla PFDK'ya sevk edilmişti. Yapılan incelemeler sonucunda 26 yaşındaki forvet oyuncusu, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 8 ay hak mahrumiyeti cezası aldı. Karşıyaka ve Ömer Faruk Sezgin'in avukatları cezaya itiraz etti. TFF Tahkim Kurulu da itirazı reddederek cezanın onanmasına karar verdi.

TFF Tahkim Kurulu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcu Ömer Faruk Sezgin'in PFDK'nın 02.09.2025 tarih ve E.2025-2026/49 - K.2025-2026/65 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Futbolcu Ömer Faruk Sezgin'in bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca 8 ay hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, erteleme talebinin reddine, oybirliğiyle karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Ömer Faruk'un sözleşmesi feshedilecek

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin'in 8 ay men cezası almasından sonra hücum hattında yeni bir yol haritası izleyecek. İzmir ekibi, karara itiraz etmesine rağmen bir indirim çıkmayınca 26 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırarak sözleşmesini feshedecek. Bu kararın da kısa bir süre içerisinde açıklanması beklenirken yeşil-kırmızılılar hücum hattında oluşacak boşluğu da Ömer Faruk seviyesinde bir golcü oyuncuyla doldurmayı planlıyor. - İZMİR