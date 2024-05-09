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Olympiakos, Aston Villa'yı mağlup ederek finale yükseldi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Aston Villa'yı sahasında da 2-0 yenen Olympiakos adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final ilk maçında deplasmanda 4-2 mağlup ettiği Aston Villa'yı sahasında da 2-0 yenen Olympiakos adını finale yazdırdı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final rövanşında Yunanistan ekibi Olympiakos, İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk etti. İlk maçın yıldızı El Kaabi, 10. dakikada fileleri havalandırarak Yunan ekibini 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi. 78. dakikada El Kaabi, bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Bu sonuçla Olympiakos, finale yükseldi.

UEFA Konferans Ligi Finali 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da Olympiakos ile Fiorentina arasında oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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