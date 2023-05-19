Olympiacos, EuroLeague Dörtlü Finali'nde finale yükseldi

Turkish Airlines EuroLeague Dörtlü Finali'nin diğer yarı final karşılaşmasında iki İspanyol ekibi Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. TSİ 21.00'de başlayacak olan karşılaşmayı kazanan takım, finalde Olympiacos'un rakibi olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor