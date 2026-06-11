Oliver Kahn ve Dursun Özbek bir araya geldi

BAYERN Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Kahn'ı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile eski Galatasaray yöneticisi ve halen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm bir araya getirdi.

Ziyaret kapsamında Başkanlık Ofisi'nde gerçekleşen buluşmanın ardından Dursun Aydın Özbek ile Oliver Kahn, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek kulübün tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını yakından inceledi.

Müze ziyaretinde Özbek ve Kahn açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: UEFA KUPASI'NIN GALATASARAY TARAFINDAN KAZANILMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ

Dursun Aydın Özbek, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Oliver Kahn müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nın Galatasaray tarafından kazanılması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

OLIVER KAHN: UEFA KUPASI'NI GÖRMEK ÇOK ETKİLEYİCİYDİ

Oliver Kahn ise, "Galatasaray gibi böylesine büyük ve köklü bir kulübün müzesini ziyaret etmek her zaman etkileyici. Bu tarihi anlamak için burayı gezmek gerekiyor. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek çok etkileyiciydi. Galatasaray'ın mevcut durumu da çok önemli; sürekli gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Alman ZDF kanalı için yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi bizzat deneyimlemiştim. Öylesine bir gürültü vardı ki birbirimizi duyamıyorduk" dedi.

Ziyaretin ardından başkan Dursun Aydın Özbek ve Oliver Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın antrenman tesisi olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçerek burada incelemelerde bulundu. Kahn, tesis hakkında da bilgi aldı ve Galatasaray'ın altyapı ve tesisleşme vizyonunu yerinde inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı