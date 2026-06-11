Haberler

Oliver Kahn ve Dursun Özbek bir araya geldi

Oliver Kahn ve Dursun Özbek bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Oliver Kahn, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile RAMS Park'ta bir araya geldi. Ziyarette müze gezildi ve iş birliği projeleri konuşuldu.

BAYERN Münih ve Almanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi, bir dönem Bayern Münih'te CEO olarak da görev yapan Oliver Kahn, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ziyaret etti.

Edinilen bilgiye göre Kahn'ı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile eski Galatasaray yöneticisi ve halen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm bir araya getirdi.

Ziyaret kapsamında Başkanlık Ofisi'nde gerçekleşen buluşmanın ardından Dursun Aydın Özbek ile Oliver Kahn, Galatasaray Stadyum Müzesi'ni gezerek kulübün tarihini, başarılarını ve unutulmaz anlarını yakından inceledi.

Müze ziyaretinde Özbek ve Kahn açıklamalarda bulundu.

DURSUN ÖZBEK: UEFA KUPASI'NIN GALATASARAY TARAFINDAN KAZANILMASI ÇOK ÖNEMLİYDİ

Dursun Aydın Özbek, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Sayın Oliver Kahn müzemizi gezdiğinde geçmiş ile gelecek arasındaki farkı çok daha net gördü. UEFA Kupası'nın Galatasaray tarafından kazanılması çok önemliydi. Oliver Kahn'ın da ilk uluslararası kupası UEFA Kupası'ydı. O nedenle çok heyecanlandı. Sayın Kahn, bizi ziyaret etmek istedi. Kendisinin global olarak futbolda çok deneyimi var. Biz de kendisi ile Galatasaray'ı daha yukarılara çekmek için bazı projeler üzerinde konuştuk. Kendisi ile bundan sonra da daha özel projeler için bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.

OLIVER KAHN: UEFA KUPASI'NI GÖRMEK ÇOK ETKİLEYİCİYDİ

Oliver Kahn ise, "Galatasaray gibi böylesine büyük ve köklü bir kulübün müzesini ziyaret etmek her zaman etkileyici. Bu tarihi anlamak için burayı gezmek gerekiyor. Özellikle UEFA Kupası'nı görmek çok etkileyiciydi. Galatasaray'ın mevcut durumu da çok önemli; sürekli gelişen bir kulüp. Stadyumdaki atmosfer de muazzam. Alman ZDF kanalı için yorumcu olarak geldiğimde bu atmosferi bizzat deneyimlemiştim. Öylesine bir gürültü vardı ki birbirimizi duyamıyorduk" dedi.

Ziyaretin ardından başkan Dursun Aydın Özbek ve Oliver Kahn, Galatasaray Futbol A Takımı'nın antrenman tesisi olan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçerek burada incelemelerde bulundu. Kahn, tesis hakkında da bilgi aldı ve Galatasaray'ın altyapı ve tesisleşme vizyonunu yerinde inceledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Canlı skor: Dünya Kupası golle başladı

Dünya Kupası golle başladı! Neler oluyor neler
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık

İmamoğlu ve Özel'in olası ihraçlarına ilişkin net sözler
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi

CHP'den ayrılacak mı? Özel, yol haritasını açıkladı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDemet Poena:

Galatasaray'ın bu tür uluslararası temasları gençleri ve altyapı oyuncularını ilham verici olabilir, umarız bu tür ziyaretlerden somut projeler ortaya çıkar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSami Dalhancer:

bir efsane kalenin kadın futbolcuları ziyaret etmesi daha anlamlı olurdu ?? ama tabii erkek futbolu her zaman ön planda ?? Galatasaray'ın kadın takımı da böyle ilgi görse keşke ?? uluslararası projelerden bahsediyorlar ama kimleri dahil edecekleri belli değil

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaadet Bal:

yahu bunu ne zaman göreceğiz artık her sene başka biri geliyo fotoğraf çektiyo sonra haber oluyo işte futbola dönün biraz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın! 'Kaymakamlığa bildirelim' dediler ama...

Üç kuruş için yaptığı rezilliğe bakın
Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Sarıyer'de özel okulun sahibi, tartıştığı idari işler müdürünü silahla yaraladı

Özel okul sahibi, kadın çalışanını vurdu
Samsun'da eski eşinin dedesini öldürüp bodrumda saklayan sanık: Hatırlamıyorum

Yaşlı adamın cesedini günlerce saklamıştı! Savunması skandal
Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu

Özgür Özel bu görüntülerle ilgili ilk kez konuştu
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!