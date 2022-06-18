Ölen oğlunun arkadaşıyla sevgili oldu, aralarında 24 yaş var! Alman magazini efsane futbolcu Ballack'ı konuşuyor - Haberler

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Ölen oğlunun arkadaşıyla sevgili oldu, aralarında 24 yaş var! Alman magazini efsane futbolcu Ballack'ı konuşuyor

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Chelsea'nin 45 yaşındaki eski futbolcusu Michael Ballack'ın 18 yaşındayken ATV kazasında ölen oğlunun, 21 yaşındaki model arkadaşı Sophia Schneiderhan ile ilişki yaşadığı öne sürüldü.

Alman Bild gazetesi Michael ve Sophia'nın bir süredir bir birlerini tanıdıklarını belirtti. Emekli futbolcu ilk olarak kız arkadaşı ile bir fuar sırasında görüntülendi. Çiftin çok mutlu ve samimi bir şekilde öpüştükleri görüldü. Sophia'nın bir firma için modellik yaptığı öğrenildi.

Ölen oğlunun arkadaşıyla sevgili oldu, aralarında 24 yaş var! Alman magazini efsane futbolcu Ballack'ı konuşuyor

VAHİM KAZA SONUCU OĞLUNU KAYBETMİŞTİ

Ballack'ın hayatı, geçen sene 18 yaşındaki oğlunu vahim kazada kaybettikten sonra alt üst oldu. Geçen sene eski yıldız Ballack'ın oğlu Emilio Belçika'da geçirdiği ATV kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ölen oğlunun arkadaşıyla sevgili oldu, aralarında 24 yaş var! Alman magazini efsane futbolcu Ballack'ı konuşuyor

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Michael Ballack Chelsea Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet YILMAZ:

For the money. :D

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