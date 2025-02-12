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Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

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Olaylı biten Galatasaray-Adana Demirspor maçında VAR hakemi olarak görev yapan Danimarkalı Jakob Sundberg, bir daha Süper Lig'de maç yönetmeyecek. TFF, bu olaylar sonrası Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev vermeyecek.

Ülke gündemine bomba gibi düşen ve çok konuşulan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR hakemi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

VAR HAKEMİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Konuk takım Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg çok tartışılmıştı. Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündeme gelen Sundberg için TFF kararını verdi.

Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

BİR DAHA MAÇ YÖNETEMEYECEK

Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sundberg ile ilgili TFF kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı. Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev verilmeyeceği belirtildi.

Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Adana Demirspor maçtan çekilmekte çok haklıydı doğru bir karar alındı. Penaltı penaltı değildi.

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Haber YorumlarıCENGİZ B.:

himmet spor için sorun değil. Danimarkalı Jakob Sundberg gider norveçli jacobsen gelir. Ali palabıyık gider, oğuzha çakır gelir. YAPI sağla çalışıyor sonuçta.

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Haber YorumlarıMGk:

Peki Alanya Fener maçında 2 golde de çekilmeyen ofsayt çizgileri için bir müdahaleniz olacak mı....???

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Haber Yorumlarısivri biber:

Nasıl ağır bir ceza !! ne güzel dimi maçı katlet.. neymiş bi daha ligde görev yapmayacak ne oyunlar çevirdiniz maçı iptal etmek için

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Haber YorumlarıCengiz TAN:

kendi ülkesinde bile maç verilmeyen en kötü VAR hakemlerini getirirseniz sonuç bu olur !

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Haber YorumlarıTheRamazan456 null:

ali koç görmüştür onu

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Haber Yorumlarımehmet istek:

bu galasarayı ligden çekin kardeşim fetö bunların içini işlemiş kurtalmıyorlar federasyonda aynı, hakemi bile almışlar

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Haber YorumlarıHaluk Kul:

Fetöyü bu ligde en iyi bilen Fenerbahçe 22 yönetici ve oyuncusu fetöden ceza almış onun için sizin utanmanız gerekirken fitursuzca konuşmayın

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Haber YorumlarıAlparslan Aydoğan:

FUTBOLU KİŞİ HATALARINDAN TARTIŞMAYI BIRAKALIM ÖNCE GERİYE DÖNÜK ELDEKİ KAYITLAR İLE HER MAÇ İNCELENSİN VE EN AZINDAN HERKESİN HAKKI VERİLSİN MANEVİ OLARAK SONRA LİGLER BEŞYIL ERTELENSİN YANİ KAPATILSIN FUTBOL SADECE FUTBOL OLDUĞUNDA OYNANSIN YILLARCA BU DİNOZORLARDAN KURTULMDAN TÜRK FUTBOLU DÜZELMEZ ÖZELLİKLE EMPERYAL RANT ÇETELERİ BU KADAR GÜÇLÜYKEN FUTBOL ÇOK ADALETSİZLİK VS VARDA HAYATIMIZ ÇOKMU DÜZGÜN

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Haber YorumlarıSelim Keskin:

la bunu da mı kafalamışlar. nasıl ikna etmişer.

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