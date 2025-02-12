Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı
Olaylı biten Galatasaray-Adana Demirspor maçında VAR hakemi olarak görev yapan Danimarkalı Jakob Sundberg, bir daha Süper Lig'de maç yönetmeyecek. TFF, bu olaylar sonrası Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev vermeyecek.
Ülke gündemine bomba gibi düşen ve çok konuşulan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR hakemi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
VAR HAKEMİ HAKKINDA KARAR ÇIKTI
Konuk takım Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından karşılaşmanın VAR hakemi Danimarkalı Jakob Sundberg çok tartışılmıştı. Mertens'in penaltı pozisyonunda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle gündeme gelen Sundberg için TFF kararını verdi.
BİR DAHA MAÇ YÖNETEMEYECEK
Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıda hakem Oğuzhan Çakır'ı VAR'a çağırmadığı gerekçesiyle eleştirilen Sundberg ile ilgili TFF kararını verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, TFF'den Danimarkalı hakeme kırmızı kart çıktı. Jakob Sundberg'e bir daha Süper Lig'de görev verilmeyeceği belirtildi.