Olaylı derbiye Trabzon Belediye Başkan'ı da dahil oldu: Şike hala sürüyor

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fenerbahçe maçındaki kararlara tepki gösterdi. Ahmet Metin Genç yaptığı paylaşımda, ''Şike hâlâ sürüyor, kaç kişiye karşı mücadele ettiğimiz belli değil. 20 dakikada buz gibi gol iptal, kırmızı kart. Yuh olsun, yazıklar olsun!Her zaman en büyük Trabzonspor!'' dedi.

Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Fenerbahçe maçında verilen hakem kararlarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Ahmet Metin Genç, yaptığı paylaşımda, "Şike hâlâ sürüyor" ifadelerini kullandı.

''ŞİKE HALA SÜRÜYOR''

Başkan Genç, maçın 20. dakikasında buz gibi bir golün iptal edildiğini ve haksız bir kırmızı kart kararı verildiğini iddia ederek, ''Şike hâlâ sürüyor, kaç kişiye karşı mücadele ettiğimiz belli değil. 20 dakikada buz gibi gol iptal, kırmızı kart. Yuh olsun, yazıklar olsun!Her zaman en büyük Trabzonspor!'' dedi.

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Bu açıklamalar, Bordo-mavili taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Başkan Genç'e tepki gösterdi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFethi Tilki:

anan yaptı şike it

Haber YorumlarıMr Camel:

her fenere yenilen trabzonluların muhabeti her sene aynı olay

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
