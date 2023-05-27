Okyanus Kolejleri Ligi'nde futbol, basketbol ve voleybolda yaklaşık 7200 öğrenci mücadele etti. Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, öğrencilerin sportif başarılarının yanı sıra akademik ve sanatsal başarılarını da desteklediklerini belirtti.

Okyanus Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Okyanus Ligi'nde; futbol, basketbol ve voleybolda yaklaşık 7200 öğrenci mücadele etti

Lokman Demiray Ülkemizdeki iyi sportif kulüplerle program ortaklığı yürütüyoruz

İbrahim Cengiz 400 sporcunun eğitim sorununu çözüyoruz

Mustafa AKIN-Sezer AFŞARİSTANBUL,(DHA) ? Bu sene 2'ncisi düzenlenen Okyanus Kolejleri Ligi'nde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Okyanus Kolejleri Ligi, sezon boyunca 28 kampüste yapılan mücadelelerin ardından gerçekleştirilen final karşılaşmalarıyla bugün sona erdi. 720 ekibin yer aldığı ve 10'ar sporcudan toplamda 7 bin 200 sporcunun yarıştığı organizasyonda futbol, voleybol ve basketbol branşlarında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Final karşılaşmalarının ardından sona eren kolej liginde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Kemerburgaz kampüsünde yapılan törenle verildi.

LOKMAN DEMİRAY ÖĞRENCİMİZ MUTLU, BİZ MUTLUYUZ

Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, düzenlenen organizasyonun kendileri için büyük bir anlam ifade ettiğini dile getirerek, Öğrencinin başarısı sadece salt akademik başarıda yeterli değil. Biz istiyoruz ki bireylerin spor alanında da sanat alanında da profesyonel düzeyde yapabilecekleri bir hobileri olsun. Bunu ilerleyen yıllarda ömür boyu devam ettirsinler istiyoruz. Bu lig de bunun en güzel örneklerinden biri. 28 kampüsümüzde ilk önce kampüslerde finaller oldu. Dereceye giren kampüslerimiz ise bugün final mücadelelerine çıktılar. Bugün birinci ve ikincilere ödüllerini verdik. Öğrenciler öyle büyük bir atmosfer yakaladılar ki yenilmeyi de galibiyeti de mücadele etmeyi de rekabet etmeyi de öğrendiler. Bu konuda çok mutluyuz, iyi bir iş oldu. Öğrencimiz mutlu biz mutluyuz güzel bir organizasyondu dedi.

ÜLKEMİZDE YETENEK OLARAK EN İYİ OYUNCULARA BURS VERİYORUZ

Ülke genelinde yer alan iyi spor kulüpleri ile anlaşmalar yaptıklarına dikkati çeken Lokman Demiray, Ülkemizde yetenek olarak en iyi oyunculara burs veriyoruz. Ülkemizdeki iyi sportif kulüplerle program ortaklığı yürütüyoruz. Öğrencimiz kulüpte oynuyor aynı zamanda da bizde burslu okuma imkanı buluyor diye konuştu.

SPORDA BAŞARILI OLAN ÇOCUĞUN AKADEMİK DERSLERDE BAŞARISIZ OLACAĞI KANISINI YIKIYORUZ

Lokman Demiray, ana vizyonlarının sporda başarılı olan çocuğun akademik derslerde başarısız olur kanısını yıkmak olduğunu belirterek, Hem akademik anlamda hem sportif anlamda hem de sanat anlamında burs veriyoruz. Çocukların eş güdümlü olarak yetişmesini sağlıyoruz şeklinde konuştu.

İBRAHİM CENGİZ 720 TAKIM VAR BU DA ORTALAMA 10 ÖĞRENCİDEN 7 BİN 200 ÖĞRENCİYİ KAPSIYOR

28 kampüste 2'nci Okyanus Ligi adı altında futbol, voleybol ve basketbol branşlarında bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden Okyanus Kolejleri Sportif Direktörü İbrahim Cengiz, 3'üncü sınıftan liseye kadar bütün öğrencilerimiz katıldı. Öğrencilerimiz takımlarını kendileri kurarak isimlendirdi ve bugün finalini yaşadık. Toplamda 720 takım var bu da ortalama 10 öğrenciden 7 bin 200 öğrenciyi kapsıyor. Katılım çok güzeldi ve bunu sürekli hale getirerek bu organizasyonu daha da büyütmeyi planlıyoruz. Bugün Kemerburgaz kampüsümüzdeki büyük bir organizasyonla finali taçlandırdık dedi.

400 SPORCUNUN EĞİTİM SORUNUNU ÇÖZÜYORUZ

Son 10 yılda sportif anlamda marka değeri yaratacak adımlar attıklarını belirten İbrahim Cengiz, Bu bizim için çok değerli. Eğitim kurumu seçen bir öğrenci velisi bu kurumda eğitimin yanında diğer yanların da güçlü olmasını istiyor. Özel okullardaki ana beklentinin içinde aslında bu da var. Biz de profesyonel bir yapıya dönüştürdük. Toplamda 19 kulüple çalışıyoruz. Ankara'da İlbank, Karayolları ve PTT, İzmir'de Arkas, Beta Spor Kulübü ve Altekma, İstanbul'da Fenerbahçe, Galatasaray, İBB Spor Kulübü, Eczacıbaşı ve Anadolu Efes, Bursa'da Bursaspor ile tenis akademilerinin toplamında 19 kulüple çalışıyoruz. 400 sporcunun eğitim sorununu çözüyoruz bu şekilde. Amacımız var olan değeri bir adım daha yukarıya taşımak, dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmek. Bugünkü öğrencilerimizin de bunu en iyi şekilde değerlendirerek doğru yere gitmelerini planlıyoruz ifadelerini kullandı.

'SEN DE YAPABİLİRSİN' PROJESİYLE EN İYİ 20 ÖĞRENCİMİZİ ANADOLU EFES YILDIZLARIYLA BULUŞTURDUK

İbrahim Cengiz, geçtiğimiz günlerde 'Sen de Yapabilirsin' projesi gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları söyledi Toplamda 550-600 öğrencimiz katıldı. Anadolu Efes'teki basketbolcuların gösterdiği hareketler sonrasında kampüslerimizde yarışma düzenledik. En iyi 20 öğrenciyi Anadolu Efes tesislerini buluşturduk ve bu öğrenciler Anadolu Efes'in yıldızlarıyla bir araya geldiler. Kendi hayatları boyunca unutulamayacak bir anı ile karşılaştılar. Bugün mesela bir öğrencimizi tespit ettik ve ailesiyle görüşerek Eczacıbaşı'na yönlendirmeyi planlıyoruz. 'Sen de Yapabilirsin' projesinde Anadolu Efes'in altyapı antrenörleri öğrencimizin bir tanesini beğendiler ve antrenmana çıkardılar bu da bizim için çok değerliydi. (DHA)