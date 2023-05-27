Okyanus Kolejleri Ligi'nde 7200 öğrenci mücadele etti

Bu sene 2'ncisi düzenlenen Okyanus Kolejleri Ligi'nde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi. Futbol, voleybol ve basketbol branşlarında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Okyanus Kolejleri Genel Müdürü Lokman Demiray, ülke genelinde yer alan iyi spor kulüpleri ile anlaşmalar yaptıklarını ve öğrencilere burs vererek eş güdümlü olarak yetişmelerini sağladıklarını belirtti. Ana vizyonlarının sporda başarılı olan çocuğun akademik derslerde başarısız olur kanısını yıkmak olduğunu vurguladı.

Okyanus Ligi'nde; futbol, basketbol ve voleybolda yaklaşık 7200 öğrenci mücadele etti

Lokman Demiray: Ülkemizdeki iyi sportif kulüplerle program ortaklığı yürütüyoruz

İbrahim Cengiz: 400 sporcunun eğitim sorununu çözüyoruz

Mustafa AKIN-Sezer AFŞAR/İSTANBUL, – Bu sene 2'ncisi düzenlenen Okyanus Kolejleri Ligi'nde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Okyanus Kolejleri Ligi, sezon boyunca 28 kampüste yapılan mücadelelerin ardından gerçekleştirilen final karşılaşmalarıyla bugün sona erdi. 720 ekibin yer aldığı ve 10'ar sporcudan toplamda 7 bin 200 sporcunun yarıştığı organizasyonda futbol, voleybol ve basketbol branşlarında kıyasıya mücadeleler yaşandı. Final karşılaşmalarının ardından sona eren kolej liginde dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Kemerburgaz kampüsünde yapılan törenle verildi.

İbrahim Cengiz, geçtiğimiz günlerde 'Sen de Yapabilirsin' projesi gerçekleştirdiklerini dile getirerek şunları söyledi: "Toplamda 550-600 öğrencimiz katıldı. Anadolu Efes'teki basketbolcuların gösterdiği hareketler sonrasında kampüslerimizde yarışma düzenledik. En iyi 20 öğrenciyi Anadolu Efes tesislerini buluşturduk ve bu öğrenciler Anadolu Efes'in yıldızlarıyla bir araya geldiler. Kendi hayatları boyunca unutulamayacak bir anı ile karşılaştılar. Bugün mesela bir öğrencimizi tespit ettik ve ailesiyle görüşerek Eczacıbaşı'na yönlendirmeyi planlıyoruz. 'Sen de Yapabilirsin' projesinde Anadolu Efes'in altyapı antrenörleri öğrencimizin bir tanesini beğendiler ve antrenmana çıkardılar bu da bizim için çok değerliydi."