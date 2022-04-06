Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Sivas'ta sürüyor

SİVAS (İHA) - Sivas'ta 81 ilin katılımı ile yapılan 'Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası' devam ediyor.

Türkiye Güreş Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan 'Okullararası Gençler Türkiye Kick Boks Şampiyonası' sürüyor.

Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kick boks müsabakalarına 81 ilden 800 sporcu katılım sağlıyor. Şampiyonada sporcular rakipleriyle kıyasıya mücadele ederek dereceye girebilmek için hünerlerini sergiledi.

Kick Boks müsabakalarını yakında takip eden Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç'ta sporculara başarılar diledi. Vali Ayhan, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar yarın sona erecek. - SİVAS