Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti

Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Küçükler-Yıldızlar Karate Grup müsabakalarında Kayserili sporcular 4 birincilik ve 5 üçüncülük elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

KAYSERİ (İHA) - Tokat'ta düzenlenen Okullar Arası Küçükler-Yıldızlar Karate Grup müsabakalarında Kayserili sporcular 4 birincilik ve 5 üçüncülük elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Okullar Arası Küçükler - Yıldızlar Karate Grup müsabakaları 26-27 Mart 2022 tarihleri arasında Tokat'ta yapıldı. Müsabakalara Kayseri'yi temsilen katılan sporculardan Mustafa Yüreğiçatal, İrem Mavi, Ecrin Çetin ve Ceylin Başözen birinci, Kevser Sude Taşkın, Ceren Durmuş, Yaşar Bora Gökdemir, Muhammed Mehdi Yüreğiçatal ve Ahmet Onur Bakıcı üçüncü oldu. Müsabakalar sonucunda derece elde eden sporcularımız 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti

Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti

Okullar arası Karate grup müsabakalarında Kayseri rüzgarı esti

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayseri, okullar, Türkiye, Tokat, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title