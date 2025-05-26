Okul Sporları Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Düzce'de Başladı

Okul Sporları Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği Düzce'de Başladı
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Düzce, 15 takımın katılımıyla 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği'ne ev sahipliği yapıyor. Müsabakalar 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Okul Sporları Futbol Yıldızlar Türkiye birinciliğine Düzce ev sahipliği yapıyor. 15 takım şampiyon olmak için sahaya çıktı.

26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Okul Sporları Futbol Yıldızlar müsabakaları Şıralık 1 ve 2 nolu sahada 7 kız, 8 erkek toplam 15 takımın katılımı ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Okul Sporları Futbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları açılış seremonisi ile başladı.

Açılış seremonisine Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ve Spor Şube Müdürü Altuğ Kuru katıldı.

İsa Yazıcı, şampiyonaya katılan tüm takımlara başarılar diledi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekler, şampiyonluk için sahada kıyasıya mücadele veriyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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