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Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler

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Teknik direktör ve eski futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi, şehir magandaları tarafından trafikte darp edildi. İki kişi tarafından eşi ile birlikte aracından indirilerek tekme tokat dövülen eski futbolcunun omuzu çıktı. Hastaneye kaldırılan ve bir dizi operasyon geçiren Oktay Derelioğlu, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "O an her şey olabilirdi, başımı yere vurup ölebilirdim. Bunu yapanların en ağır cezayı alması gerekiyor." dedi.

Teknik direktör ve eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu ile eşi Başak Derelioğlu, Kadıköy'de kabusu yaşadı. Trafikte eşiyle birlikte magandaların saldırısına uğrayan Oktay Derelioğlu omuzu çıktığı için operasyon geçirdi.

"ÖLEBİLİRDİM"

Haberler.com'a konuşan ve yaşananları anlatan Oktay Derelioğlu, "Eşimle seyir halindeyken yol verdiğimiz araç önümüze kırdı. İçindeki iki şehir magandası araçtan indi ve hiçbir sebep yokken yanımıza gelip bize saldırdı. O an her şey olabilirdi, başımı yere vurup ölebilirdim. Bunu yapanların en ağır cezayı alması gerekiyor." dedi.

Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler

GÖZALTINA ALINDILAR

Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu'nun içinde olduğu aracın önünü keserek çifte saldıran magandalar ifadeleri alınmak için gözaltına alındı.

Olay anına ait kareler:

Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler

Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler

Oktay Derelioğlu ve eşi, şehir magandalarının saldırısına uğradı! Öldüresiye dövdüler

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Oktay Derelioğlu Spor Haberler

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Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Yorumlar (1)

corci:

insanlar kafayı kırmış vaziyette, kimseyle trafikte dalaşmayın. İmkanı olan medeni bir ülkeye taşınsın. olmayanlar evden çıkmasın.

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