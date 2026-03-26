Haberler

Okçuluk il birinciliğinde Manavgat'a 2 altın madalya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Antalya Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Manavgat'ı temsil eden 2 öğrenci Türkiye finalleri yolunda önemli başarıya imza attı.

Antalya Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında Batı Koleji öğrencileri altın madalya kazandı. Klasik Yay Yıldız Kızlar kategorisinde Özel Manavgat Batı Koleji öğrencisi Pelin Tekin, Makaralı Yay Yıldız Erkekler kategorisinde Manavgat Şehit Uğur Yıldız İmam-Hatip ortaokulu öğrencisi Burak Hamza Güngör altın madalya kazandı.

Tekin ve Güngör Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya "Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarında emeği bulunan antrenörümüz Oğuzhan Küçükali'ye okul öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Vedat Elbay Spor Kulübünde yetişen öğrenci sporcularımızın Türkiye Finalleri'nde de başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı

Trump'tan büyük sürpriz: İki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Özgür Özel'den dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Özgür Özel'den milyonları sevinçten havaya uçuracak öneri
Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak

O ilimizin başına talih kuşu kondu! Matkaplar dönmeye başlıyor
Oğlu için söylediklerine tepki yağıyor

Oğlu için söylediklerine tepki yağıyor
Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak

Yine aynı illet: 15 köy karantinaya alındı, camilerden anons yapılacak
Özgür Özel'den dikkat çeken 'asgari ücret' önerisi

Özgür Özel'den milyonları sevinçten havaya uçuracak öneri
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Yıllarca eniştesinin istismarına uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı

Yıllarca istismara uğradı, mahkemenin kararıyla bir kez daha yıkıldı