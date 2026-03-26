Okçuluk il birinciliğinde Manavgat'a 2 altın madalya

2026 Antalya Okul Sporları Okçuluk İl Birinciliği müsabakalarında Manavgat'ı temsil eden 2 öğrenci Türkiye finalleri yolunda önemli başarıya imza attı.

Antalya Okul Sporları İl Birinciliği müsabakalarında Batı Koleji öğrencileri altın madalya kazandı. Klasik Yay Yıldız Kızlar kategorisinde Özel Manavgat Batı Koleji öğrencisi Pelin Tekin, Makaralı Yay Yıldız Erkekler kategorisinde Manavgat Şehit Uğur Yıldız İmam-Hatip ortaokulu öğrencisi Burak Hamza Güngör altın madalya kazandı.

Tekin ve Güngör Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya "Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarında emeği bulunan antrenörümüz Oğuzhan Küçükali'ye okul öğretmenlerine ve ailelerine teşekkür ediyoruz. Vedat Elbay Spor Kulübünde yetişen öğrenci sporcularımızın Türkiye Finalleri'nde de başarılarının devamını diliyoruz" dedi. - ANTALYA

