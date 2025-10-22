Haberler

Okan Kocuk: Dinamo Kiev Maçında Galibiyet Hedefliyoruz

Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, yarınki UEFA Konferans Ligi maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i yenerek kupada ilerlemek istediklerini açıkladı.

Samsunspor'un kalecisi Okan Kocuk, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynayacakları maçı kazanarak, kupada sağlam adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Samsunspor, yarın saat 22.00'de sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında kırmızı-beyazlıların kalecisi Okan Kocuk açıklamalarda bulundu.

Legia Varşova deplasmanından galibiyetle döndüklerini hatırlatarak, Kiev maçını da kazanmak istediklerini belirten Kocuk, "Avrupa maceramıza 3 puanla başladık. 27 yıl aradan sonra tekrar şehrimizde Avrupa macerasına çıkmak gerçekten bizim için hem gurur verici hem de heyecan verici. Biz de taraftarlarımızla birlikte bu maçı heyecanla bekliyoruz. Umarım yarın her şey bizim istediğimiz gibi olur. Umarım yarın 2. galibiyetimizi alırız. Samsunspor camiası büyük bir camia olduğu için üzerimizde her zaman baskı oluyor. Biz de başarılı olmak istiyoruz. Hem başarılı olmak hem de bu başarıyı sürdürmek istiyoruz. Yarın da galibiyet alarak sağlam adımlarla ilerlemek istiyoruz. Umarım yarın galibiyet alarak play-off için sağlam bir adım atarız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
